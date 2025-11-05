▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
ASUS: arriva la nuova scheda grafica Turbo Radeon AI Pro R9700 32GB

Presente un sistema di raffreddamento avanzato che combina una potente ventola a turbina con un case pressofuso ed un backplate in metallo con speciali scanalature.

07/11/2025

ASUS ha annunciato la scheda grafica Turbo Radeon AI Pro R9700 32GB, progettata per sviluppatori AI e professionisti che necessitano per le loro workstation ad alte prestazioni di un raffreddamento efficiente e un design compatto. La nuova GPU consente di eseguire in locale modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni e a elevato utilizzo di memoria, mentre il profilo a due slot e il sistema di raffreddamento a turbina della scheda la rendono ideale per configurazioni multi-GPU e per i case più compatti.

La ventola a turbina genera un’elevata pressione statica ed è abbinata a un case in metallo pressofuso e ad un backplate metallico che garantiscono un’efficace dissipazione del calore. Questa combinazione consente l’espulsione della maggior parte del calore direttamente all’esterno del case, contribuendo a mantenere stabili le temperature e costanti le prestazioni anche con carichi di lavoro AI particolarmente intensivi.

Il backplate pressofuso è caratterizzato da speciali motivi e pieghe che sono in grado di ridurre la temperatura delle memorie fino al 16% rispetto ai design tradizionali. A completare il sistema contribuisce, inoltre, un pad termico a cambiamento di fase per la GPU, che si liquefa e va a riempire eventuali microfessure tra die e dissipatore, garantendo un eccellente scambio termico e una durata superiore rispetto alla tradizionale pasta termica. 

Il profilo sottile a due slot rende la ASUS Turbo Radeon AI Pro R9700 la scelta ideale per le workstation professionali più compatte e per le configurazioni multi-scheda, permettendo agli utenti di scalare le prestazioni AI in base alla disponibilità di slot ed alla potenza dell’alimentatore.

Infine, il sistema di produzione ASUS GPU Guard prevede l’applicazione di uno speciale adesivo per fissare i quattro angoli del die della GPU, incrementando la resistenza e l’affidabilità, mentre una staffa in acciaio inox 304 garantisce la massima robustezza e la resistenza alla corrosione.



