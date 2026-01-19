“Civilization” arriva su Apple Arcade il 5 febbraio

Il 5 febbraio, il premiato franchise di strategia del leggendario autore di videogiochi Sid Meier arriva su Apple Arcade con il lancio di Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition. I giocatori potranno ora vivere questa esperienza di gaming AAA per PC ovunque si trovino su iPhone, iPad e Mac. In un nuovo capitolo cruciale dell’iconica serie, gli imperi evolvono di pari passo con l’ascesa di ogni epoca della storia umana, e le decisioni strategiche di chi gioca plasmano l’esclusivo lignaggio culturale delle loro civiltà. Giocatori e giocatrici potranno scegliere di seguire un percorso radicato nella storia oppure immaginare nuove possibilità, dando vita a un’eredità che riecheggerà nel corso dei secoli.

Inoltre Apple Arcade aggiungerà anche altri tre nuovi titoli al suo fantastico catalogo di giochi di altissimo livello, tutti senza pubblicità e acquisti in-app. Si potrà fare un tuffo nel passato fino all’epoca d’oro delle sale giochi con Retrocade, entrare in un magico mondo di musica e sogni con Felicity’s Door e creare l’ordine a partire da un caos cromatico in I Love Hue Too+.

Apple Arcade è disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi.