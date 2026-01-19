▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

“Civilization” arriva su Apple Arcade il 5 febbraio

Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition, Retrocade, Felicity’s Door e I Love Hue Too+ verranno aggiunti al servizio il mese prossimo.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 27/01/2026

Gaming

 Il 5 febbraio, il premiato franchise di strategia del leggendario autore di videogiochi Sid Meier arriva su Apple Arcade con il lancio di Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition. I giocatori potranno ora vivere questa esperienza di gaming AAA per PC ovunque si trovino su iPhone, iPad e Mac. In un nuovo capitolo cruciale dell’iconica serie, gli imperi evolvono di pari passo con l’ascesa di ogni epoca della storia umana, e le decisioni strategiche di chi gioca plasmano l’esclusivo lignaggio culturale delle loro civiltà. Giocatori e giocatrici potranno scegliere di seguire un percorso radicato nella storia oppure immaginare nuove possibilità, dando vita a un’eredità che riecheggerà nel corso dei secoli. 

Inoltre Apple Arcade aggiungerà anche altri tre nuovi titoli al suo fantastico catalogo di giochi di altissimo livello, tutti senza pubblicità e acquisti in-app. Si potrà fare un tuffo nel passato fino all’epoca d’oro delle sale giochi con Retrocade, entrare in un magico mondo di musica e sogni con Felicity’s Door e creare l’ordine a partire da un caos cromatico in I Love Hue Too+.

Apple Arcade è disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Gaming
ASUS presenta ROG Rapture GT-BE19000AI, il...
Gaming
ASUS: in arrivo i monitor Tandem OLED Swift...
Gaming
ASUS, in arrivo il router Tri-Band WiFi 7 TUF...
Gaming
Roblox: oltre 2,7 milioni di giocatori in meno...
Gaming
Sandisk presenta SANDISK Optimus: il nuovo...
Gaming
Il Gaming entra negli Atenei: 100 studenti...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.