Asus RoG e Kojima Productions insieme per una nuova gamma di soluzioni per i gamer

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la collaborazione con il prestigioso studio di videogiochi KOJIMA PRODUCTIONS, insieme al lancio del notebook gaming ROG Flow Z13-KJP e alla nuova linea di periferiche KJP. ROG e KOJIMA PRODUCTIONS sono guidati dalla volontà di creare prodotti ed esperienze su misura per i gamer.

Al cuore di questa collaborazione c'è il concetto di "Ludens", ovvero la convinzione che gli esseri umani non siano solo esseri pensanti, ma anche gamer e creator. La collaborazione unisce lo spirito che ha ispirato il motto di ROG “For Those Who Dare” con la visione di KOJIMA PRODUCTIONS “From Sapiens to Ludens”. I Ludens sono coloro che sperimentano, modificano, creano e sfidano ciò che i giochi - e l'hardware gaming - possono essere.

Progettato dal leggendario artista Yoji Shinkawa, noto per il suo stile unico, il Flow Z13-KJP è stato realizzato per catturare lo spirito del famoso studio di sviluppo, dai ritagli angolari sul case in alluminio fresato a CNC, all'uso della fibra di carbonio e fino a un carattere tipografico audace.

Il Flow Z13-KJP è affidato al processore AMD Ryzen AI Max+ 395 con grafica Radeon 8060S, che combina 16 core CPU Zen 5 e 40 unità di calcolo GPU RDNA 3.5 su un singolo chip per assicurare prestazioni per il gaming di fascia alta e la creazione di contenuti. A differenza dei sistemi tradizionali, il Flow Z13-KJP presenta un'architettura di memoria unificata che consente l'allocazione dinamica di un generoso pool da 128 GB, ottimizzando le prestazioni. Con 50 TOPS di potenza NPU, può eseguire LLM localmente per incrementare la produttività e la sicurezza. Il display Nebula da 13,4”, 2.5K e 180Hz vanta la copertura DCI-P3 al 100%. Il tablet è abbinato a una tastiera rimovibile che lo rende un dispositivo versatile ideale per il gaming immersivo e il lavoro da creator. Inoltre, gli acquirenti del Flow Z13-KJP riceveranno un codice digitale per PC di DEATH STRANDING 2 accedendo ad Armoury Crate.

Lineup di periferiche in edizione limitata

Questa collaborazione ha permesso di ottenere un risultato che non si limita al progetto del Flow Z13-KJP. La gamma completa, progettata in collaborazione con Yoji Shinkawa e il team di Kojima Productions, comprende periferiche uniche nel loro genere, perfette per corredare la collezione di qualsiasi superfan di KOJIMA PRODUCTIONS.

Caratterizzata da un’iconica livrea bianca , le ROG Delta II-KJP assicurano l'incredibile firma sonora che i gamer si aspettano dalle più recenti cuffie ROG, con un chiaro omaggio a questo linguaggio stilistico distintivo. Il ROG Keris II Origin-KJP Edition, invece, combina l'ergonomia ottimizzata e il peso ridotto della lineup di mouse “Keris” con una combinazione di colori oro, grigio e bianco. Infine, la gamma include anche il ROG Scabbard II XXL-KJP, un tappetino per mouse di alta qualità con la sagoma di Ludens che guarda audacemente al futuro. Tutti e tre questi accessori sfoggiano con orgoglio la frase "For Ludens Who Dare", un accattivante connubio dei rispettivi slogan ROG e KOJIMA PRODUCTIONS. Questo disegno realizzato a mano è stato illustrato dallo stesso Shinkawa.

Il notebook gaming Flow Z13-KJP è disponibile per il preorder su ASUS eShop e presso gli ASUS Gold Store a un prezzo consigliato di 4.099 €.