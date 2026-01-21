ASUS presenta ROG Rapture GT-BE19000AI, il primo router gaming IA al mondo

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità per il mercato italiano del ROG Rapture GT-BE19000AI, il primo router IA al mondo. Combina intelligenza artificiale all'avanguardia, flessibilità a livello di piattaforma e prestazioni di nuova generazione: è la soluzione ideale in un'epoca in cui i dispositivi gaming, streaming e smart home richiedono accesso a reti sempre più evolute. Il GT-BE19000AI assicura intelligenza, automazione e affidabilità.

ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI è il primo router dotato di un core AI integrato, coadiuvato da una CPU quad-core, 4 GB di Ram DDR4 e 32 GB di storage integrato. A differenza dei router convenzionali che si affidano esclusivamente alla CPU, ROG GT-BE19000AI mette a disposizione un sistema integrato che fornisce risorse di elaborazione dedicate per supportare le app Docker e i carichi di lavoro correlati.

Il GT-BE19000AI include un Docker Engine integrato con supporto CLI e Compose, supportato da una scheda IA integrata e 32 GB di storage per gestire le applicazioni. È il primo router a eseguire app containerizzate in modo nativo. Questo approccio innovativo abilita nuove possibilità per l'edge computing, consentendo agli utenti più esigenti di implementare processi di automazione, servizi IA e gestione IoT direttamente sul router senza la necessità di PC o server separato e dedicato. Gli utenti possono consolidare i dispositivi e semplificare la gestione della smart home. Che si tratti di gestire assistenti domestici, riconoscimento video basato sulla IA con Frigateo di utilizzare AdGuard come server DNS per filtrare gli annunci e proteggere i membri della famiglia online, il GT-BE19000AI opera anche da hub centrale per l'automazione e i servizi evoluti che i router tradizionali non possono fornire. Offre una flessibilità senza pari a gamer, creator di contenuti e utenti con necessità avanzate nella smart home, in quanto il router migliora al contempo la sicurezza e la protezione della navigazione.







WiFi Insight è una funzione che esegue automaticamente la scansione continua delle interferenze WiFi e non WiFi su tutti i canali e fornisce report chiari e visualizzabili relativamente allo stato della rete. Questo semplifica l'identificazione e la risoluzione delle sorgenti di interferenze. Questa funzionalità esclusiva di ASUS va oltre la semplice scansione dei canali perché restituisce un'analisi completa dello spettro e consente la commutazione automatica dei canali. Tutto ciò produce informazioni cruciali per gli utenti, aiutando a controllare le interferenza nascoste.

ROG ha introdotto l'accelerazione di gioco a tre livelli nel 2017 con il lancio del GT-AC5300. Il GT-BE19000AI porta a un nuovo livello questa funzione con l'integrazione del rilevamento dei dispositivi, la QoE adattiva per determinare in modo intelligente la priorità del traffico e il routing GTNet, ora potenziati con algoritmi di IA per l'ottimizzazione in tempo reale. Con l'intervento dell'intelligenza artificiale, la gestione delle priorità diventa più accurata e immediata in quanto basata sul comportamento effettivo dell'applicazione, eliminando così la necessità di regolazioni manuali. Durante i test interni di Asus, AI Game Boost ha ridotto la latenza fino al 34%. Queste tecnologie offrono esperienze più fluide nel gaming online, streaming e hosting.

Il Wi-Fi 7 tri-band con canali a 320 MHz e 4096-QAM offre velocità wireless fino a 19 Gbps. Non mancano due porte Ethernet 10G e quattro porte Ethernet 2.5G per permettere performance combinate di collegamento cablato fino a 31 Gbps. Il router supporta anche l'aggregazione di link a 20 Gbps per sostenere scenari ad alta richiesta di banda passante. Il WiFi 7 aumenta l'efficienza e la capacità della rete, mentre il design con supporto cablato avanzato garantisce che il router possa gestire richieste estreme di dati, come nel caso di gaming, streaming e creazione di contenuti.

ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI è immediatamente disponibile sull’eShop ASUS Italia ad un prezzo di 759 € e nelle prossime settimane anche presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS.