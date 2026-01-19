ASUS: in arrivo i monitor Tandem OLED Swift OLED PG27AQWP-W e Strix OLED XG27AQWMG

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità dei monitor gamingROG Swift OLED PG27AQWP-WeROG Strix OLED XG27AQWMG. Entrambi sono equipaggiati con unpannello OLED da 27"con risoluzione 1440p e possono fare affidamento sulla più recente tecnologia Tandem OLED, che permette di visualizzare immagini più luminose, riprodurre un volume colore più ampio ed assicurare una maggiore longevità rispetto ai monitor WOLED di precedente generazione. In aggiunta, entrambi i monitor sono dotati di rivestimento TrueBlack Glossy™ per restituire immagini ultra nitide e vantano un contrasto infinito, oltre alla conformità VESA DisplayHDR™ 500 True Black e a una gamma cromatica DCI-P3 del 99,5%. Non solo: la suite di tecnologieASUS OLED Care Prosi affida all'evoluto sensore di prossimità Neo Proximity al fine di proteggere e garantire la longevità del pannello. Entrambi i monitor sono accompagnati da una garanzia di tre anni.

ROG Swift OLED PG27AQWP-Wè il monitor OLED più veloce al mondo perché vanta unafrequenza di aggiornamento nativa di 540 Hze un tempo di risposta ultra rapido di 0,02 ms. Questo versatile monitor offre due modalità di visualizzazione che consentono agli utenti di passare agilmente, con il tasto di scelta rapida, da una risoluzioneQHD a 540 Hza quella di720P a 720 Hzultra fluida. Il monitor è dotato della tecnologia Tandem WOLED in grado di offrire una luminosità di picco superiore del 15%, un volume colore più ampio del 25% e una durata del pannello OLED superiore del 60% rispetto ai monitor WOLED di precedente generazione. Inoltre, il nuovo rivestimento TrueBlack Glossy permette di visualizzare immagini estremamente nitide con neri più profondi in qualsiasi ambiente d'utilizzo.

Il PG27AQWP-W dispone di un'ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui DisplayPort 2.1a UHBR20 con larghezza di banda di 80 Gbps e HDMI® 2.1. e di un attacco per treppiede con filettatura da ¼ di pollice compatibile con le principali supporti per webcam e fotocamere. La conformità allo standard VESA DisplayHDR 500 True Black, la gamma DCI-P3 al 99,5%, il colore a 10 bit reali e la differenza cromatica Delta E<2 sono garanzia di prestazioni HDR sorprendenti, rendendo il PG27AQWP-Wideale per il gaming e l'editing di foto e video.

L'avanzato sensore di prossimitàNeo Proximityafferente alla suite OLED Care Pro rileva con precisione la distanza dell'utente dal monitor: passa in automatico a un'immagine nera per evitare il burn-in del pannello quando l'utente si allontana. Ripristina istantaneamente il contenuto sullo schermo al ritorno dell'utente. La distanza di rilevamento può essere personalizzata in base alle preferenze personali fino a un massimo di 1,2 metri, così da garantire la massima praticità e protezione dello schermo. Dal punto di vista del design, il PG27AQWP-W presenta un robusto supporto conun'elegante finitura argentoe unpannello posteriore semitrasparente: soluzioni che conferiscono un'estetica che si distingue in qualsiasi contesto e configurazione.





Il monitorROG Strix OLED XG27AQWMGesibisce una frequenza di aggiornamento di 280 Hz, un tempo di risposta di 0,03 ms e un nuovosupporto compatto, più piccolo del 30% rispetto a quelli dei precedenti monitor della serie ROG XG da 27 pollici. Come il modello PG27AQWP-W, anche il XG27AQWMG è dotato della nuovatecnologia Tandem OLEDper immagini più luminose e vivaci e per garantire una maggiore durata del pannello. La conformità VESA DisplayHDR 500 True Black, la gamma DCI-P3 del 99,5%, i colori a 10 bit reali e la differenza cromatica Delta E<2 sono garanzia di prestazioni HDR sorprendenti. Tutto ciò rende questo monitor perfetto per il gaming e le attività creative.

Per garantire la longevità del pannello OLED, l'avanzato sensore Neo Proximity utilizza il rilevamento della lunghezza d'onda per misurare con precisione la distanza dell'utente dal monitor e passa automaticamente a una schermata nera quando l'utente si allontana. L'XG27AQWMG è compatibile con un'ampia gamma di sorgenti tramite le porte DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 e l'hub USB. Dispone anche del supporto per il treppiede.

ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG saranno disponibili nella seconda metà di gennaio sull’eShop ASUS Italia, presso gliASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al ProgrammaPowered by ASUSed i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo rispettivo di 1.099 € per il modello ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W e di 599 € per il modello ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG.