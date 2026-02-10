Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea arriva su Apple Arcade il 5 marzo

Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea, l’attesissimo nuovo capitolo della popolare saga action RPG-adventure, debutta in esclusiva su Apple Arcade il 5 marzo. Ambientato quasi mille anni dopo gli eventi di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, Oceanhorn 3 invita fan e nuovi giocatori e giocatrici ad esplorare isole perdute, affrontare titani e scoprire i segreti di un mondo che sta per rinascere.

Oceanhorn 3 è una bellissima esperienza di gioco in 3D disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro. Con una grafica straordinaria, di qualità pari a quella delle console e un background narrativo ricco e approfondito, il gioco offre ai fan e alle fan della serie una continuazione significativa di questa storia epica, mentre chi ama il genere RPG apprezzerà il mix di esplorazione, combattimento e risoluzione di enigmi. Con meccaniche innovative di movimento e combattimento, Oceanhorn 3 offre inoltre a chi gioca un sistema di battaglia che risulta appagante, intuitivo e divertente da padroneggiare al proprio ritmo.

Il 5 marzo altri tre bellissimi giochi dell’App Store entreranno a far parte del catalogo family-friendly del servizio, tutti senza pubblicità né acquisti in-app. Chi gioca può trasferirsi in una nuova casetta insieme al proprio partner e animale da compagnia nell'adorabile simulatore di vita Pocket Love!+, collegare coppie di cerchi dello stesso colore nel popolare gioco rompicapo Flow Free+, e gestire una pasticceria insieme all’amatissimo personaggio manga Doraemon in Doraemon Dorayaki Shop Story+.

Tra nuove release e aggiornamenti entusiasmanti di giochi già noti e amati, Apple Arcade si arricchisce continuamente di novità interessanti. Il 19 febbraio, Disney SpellStruck si estenderà in una galassia molto, molto lontana con uno speciale aggiornamento in stile Star Wars, introducendo livelli ispirati a Guerre Stellari: Episodio IV – Una Nuova Speranza con i personaggi giocabili di Luke, Leia, Han e Chewbecca. Questo imminente crossover segue l’evento a tempo limitato Snowy Day di Crayola Create and Play+, con l’amatissimo personaggio per bambini Paddington, disponibile solo su Apple Arcade fino al 18 febbraio.