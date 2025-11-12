Sandisk lancia la chiavetta USB-C da 1 TB più piccola al mondo

Sandisk ha presentato SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive, la chiavetta USB-C da 1 TB più piccola al mondo. Progettata per restare inserita una volta collegata, questa piccola ma potente unità drive è la soluzione ideale per professionisti, studenti e persone che desiderano ampliare la capacità del proprio laptop o tablet senza rinunciare alla portabilità.

La nuova unità offre un sistema di archiviazione discreto per trasferimenti di file ultra-rapidi da lasciare inserito nel dispositivo e fino a 1 TB di capacità, consentendo di aggiungere facilmente ulteriore spazio di archiviazione al proprio dispositivo in modo semplice e immediato, restando sempre produttivi ovunque ci si trovi.

Con laptop e tablet USB-C sempre più sottili come principali strumenti di lavoro e studio in mobilità, gli utenti cercano soluzioni compatte in grado di tenere il passo con i loro ritmi e le crescenti esigenze di archiviazione. SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive offre un’elevata capacità in un formato estremamente ridotto, perfetta per chi si sposta frequentemente tra riunioni, lezioni o viaggi.

L’unità SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive è disponibile da oggi su shop.sandisk.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, nelle capacità da 64 GB (21,49 €), 128 GB (30,99 €), 256GB (46,99 €), 512GB (77,99 €) e 1TB1 (132,99 €).