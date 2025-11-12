Sony amplia la gamma di accessori Alpha

Sony ha annunciato il lancio di due nuovi accessori per la sua gamma di fotocamere Alpha. Pensati per soddisfare le esigenze dei fotografi professionisti che scattano spesso in condizioni climatiche avverse o trasportano teleobiettivi Alpha su lunghe distanze, i nuovi accessori offrono una protezione completa per le attrezzature fotografiche Alpha. Per aiutare i fotografi che si dedicano alle attività all'aperto, a gennaio saranno disponibili una copertura antipioggia che protegge l'attrezzatura da pioggia e neve, e una custodia morbida che bilancia protezione e maneggevolezza per i teleobiettivi Alpha.

Copertura antipioggia

La nuova copertura antipioggia è progettata per resistere a condizioni difficili e proteggerà la fotocamera e l'obiettivo anche durante le riprese sotto la pioggia o la neve. È realizzata in materiale traspirante (permeabilità al vapore acqueo di 20.000 g/m2/24h o superiore1) che impedisce l'accumulo di umidità anche durante lunghi periodi di ripresa.

La cinghia di fissaggio rende la copertura facile e veloce da applicare e rimuovere, consentendo di proteggere rapidamente l'attrezzatura anche in caso di improvvisi cambiamenti meteorologici. Quando non viene utilizzata, può essere ripiegata e riposta comodamente nella custodia in dotazione.

Include una finestra trasparente per garantire la visibilità del mirino, del monitor e del pannello di controllo sulle fotocamere Sony compatibili durante l'uso, consentendo di scattare foto mentre si protegge l'attrezzatura. La copertura antipioggia sarà disponibile in due misure, large (LCR-EL) e small (LCR-ES), in modo da poter scegliere quella più adatta all'obiettivo utilizzato, e potrà essere acquistata sia in bianco che in nero. Tutte le varianti saranno disponibili per l'acquisto a partire da gennaio.

Custodia morbida per obiettivi Super-Telephoto Alpha

La nuova custodia morbida per obiettivi Super-Telephoto Alpha è stata progettata con cura per garantire la massima protezione dell'attrezzatura da polvere e graffi. È stata progettata con una forma conica, che la rende perfetta per riporre e trasportare obiettivi Sony compatibili, un'ottima aggiunta alla gamma per supportare la fotografia all'aperto per eventi sportivi, fotografia di volatili e fauna selvatica.

Per facilitarne il trasporto, è dotata sia di spallacci sia di manici, per offrire diverse opzioni di utilizzo: a mano, a spalla o a tracolla.

L’ampia apertura con cerniera consente di rimuovere facilmente l’obiettivo, mentre la cinghia interna anti-caduta lo mantiene al sicuro anche quando la cerniera è lasciata aperta, in caso di cadute accidentali.

La nuova custodia per obiettivi è disponibile in tre misure: large (LCS-LTL), medium (LCS-LTM) e small (LCS-LTS) of November. a partire da gennaio.