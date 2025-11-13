ASUS Republic of Gamers lancia sul mercato lo chassis ROG Strix Helios II

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato il lancio diROG Strix Helios II, uno chassis in formato mid-tower dal design elegante e raffinato, dotato di un sistema di raffreddamento efficiente e diampio spazioper facilitare il processo di assemblaggio. Il telaio presentadistintivi elementi esterni in alluminio, un layout interno ottimizzato ed un'incredibile flusso d’aria, progettato per garantire lamassima efficienzadurante le sessioni di gioco più intense.

Helios II è dotato dimolteplici funzionalità per semplificare l’assemblaggiodei componenti ed offre versatili opzioni di installazione. Gli utenti hanno a disposizione numerose porte frontali per collegare tutte le loro periferiche e possono persinoricaricarei lorodispositivi mobilicompatibili grazie alla ricarica rapida offerta dalla porta USB-C® conPower Delivery da 60 wattpresente nel pannello frontale. Il montaggio è ulteriormente agevolato grazie al design spazioso di Helios II, alle numerose funzionalità di installazione senza attrezzi ed alle numerose soluzione di ottimizzazione nellagestione dei cavi. Combinando questi vantaggi con l'estetica e le capacità di raffreddamento di questo case, gli utenti scopriranno che ROG Strix Helios II è davvero unico nel suo genere.

Disponibile in colorazione nera oppure bianca, il ROG Strix Helios II concilia con attenzione un'estetica audace da gaming con dettagli di design innovativi. Il pannello frontale in alluminio con griglia a rombi si distingue per il caratteristico design a lamelle e la sorprendente combinazione di colori monocromatica. Gli appassionati potranno inoltre mettere in risalto i loro modelli dischede grafiche ASUS GeForce RTX serie 50in colorazione bianca all’interno di questo elegante chassis, mantenendo il coordinamento cromatico di tutte le componenti con anche le loro periferiche.

Il pannello frontale dell'Helios II ripropone unaccattivante design con griglia a diamanteche consente l'ingresso di un ampio flusso d'aria di raffreddamento. Questo intricato motivo valorizza ulteriormente gli elementi in alluminio del case, attirando l’attenzione suglieleganti dettagli, come il logo ROG in rilievo 3D sul pannello frontale. Questi inserti di alta qualità creano un look elegante ed orientato alle prestazioni che si adatta bene alla configurazione di qualsiasi appassionato. I pannelli laterali in vetro temperato mettono in mostra i componenti interni e qualsiasi effetto RGB con cui l'utente voglia personalizzare la propria configurazione assemblata all’interno del ROG Strix Helios II.

Il design a lamelle del pannello frontale favorisce l’ottimizzazionedel flusso d’ariamentre grazie al filtro con struttura 3D posizionato dietro al pannello, gli appassionati possono apprezzare la potenza di raffreddamento delle ventole frontali senza dover sentire un rumore eccessivo.

Questo case è inoltre dotato diquattro ventole da 140 mm preinstallate, ciascuna con telai extra spessi da 28 mm, tre posizionate nella parte anteriore ed una in quella posteriore. Rispetto ai modelli standard presenti sul mercato, queste ventole sono in grado di movimentare un’analoga quantità d'aria a parità di livelli di rumorosità, potendo comunque e aumentare la velocità per raggiungere il potenziale massimo.

Il case offre, inoltre, la possibilità diinstallare un doppio radiatore da 360 mmgrazie alla predisposizione dei punti di ancoraggio presenti sia sul pannello frontale che quello superiore. Questa peculiarità rende il ROG Strix Helios II la soluzione ideale per assemblaresistemi custom coolingultra silenziosi oppure per installare contemporaneamente una configurazione di fascia alta con lascheda grafica ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090ed ildissipatore CPU ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB AIO.

Ideale sia per i giocatori più esperti che per tutti gli appassionati

Questo chassis è la soluzione ideale per ogni appassionato. Grazie alla sua capacità di supportare l’installazione dischede video di lunghezza fino a 450 mm, può comodamente ospitare anche le varianti più imponenti, sia in orientamento verticale che orizzontale, delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 50. Può anche ospitare facilmente unsistema di raffreddamento custom coolinged è compatibile con lostandard EATX, consentendo l’installazione anche delle schede madri di grandi dimensioni come laCrosshair X870E Extreme.

Le generose dimensioni dello chassis e le numerose novità introdotte lo rendono il candidato ideale per l’installazione delleconfigurazioni più ambiziose. Inoltre, il design del pannello laterale con sgancio mediante tasto consente agli utenti di rimuovere entrambi i lati del casesenza attrezzi.

Helios II è poi dotato di unsupporto PCIe brevettatoe posizionato nella parte posteriore che rende possibile l'installazione senza attrezzi delle schede di espansione. Inoltre, lastaffa PSU rimovibile, posizionata sul retro dello chassis, garantisce la massima facilità di inserimento e rimozione degli alimentatori.

Chi preferisce una configurazione ordinata apprezzerà sicuramente il generoso spazio di33 mmriservato per ilpassaggio dei cavi. Ilconnettore unificatoper la gestione dei cavi delpannello frontalene semplifica il collegamento, mentre il coperchio passacavi nasconde alla vista i cablaggi antiestetici. Inoltre, leclip posterioriposizionate nella parte esterna, offrono un modo semplice per gestire l’instradamento dei cablaggi delle periferiche.

Per un’ulteriore ottimizzazione dei cavi, ilcontroller integratooffre la possibilità di controllare in maniera centralizzata fino ad un massimo disei componenti ARGB e sei ventole PWM, semplificando la gestione dell'illuminazione e del raffreddamento per la massima facilità di configurazione fai da te.

Funzionalità innovative per un'esperienza di gioco eccezionale

Helios II offre una vasta gamma di connessioni sul pannello I/O frontale, consentendo agli appassionati di accedere facilmente alle porte più utilizzate, tra cuiquattro USB 3.0 Type-A e due porte USB 20Gbps Type-Ccon funzionalità di trasferimento dati ericarica rapida da 60W. Gli utenti possono collegare queste porte ad una scheda madre compatibile per trasformare il pannello frontale del PC in una comoda stazione di ricarica rapida. Sono inoltre presenti un jack per cuffie e microfono e i pulsanti dedicati per l'accensione, il ripristino ed il controllo dei LED.

Leiconiche cinghie in tessutoconferiscono al case ROG Strix Helios II l’inconfondibile look distintivo e sono progettate per favorire la presa, grazie alla loro doppia struttura a forma di X. Ciò semplifica il trasporto dello chassis dopo l'assemblaggio e ne rende più facile il trasporto oppure lo spostamento all'interno di una stanza o in un altro luogo della casa.

ASUS ROG Strix Helios II è disponibile sull’eShop ASUS Italia, presso gliASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al ProgrammaPowered by ASUSed i principali Partner commerciali ASUS al un prezzo di 405,90 €.