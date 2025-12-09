Oltre 1 milione di attacchi: Barracuda identifica il nuovo kit di phishing GhostFrame

Barracuda Networks ha analizzato e diffuso i dettagli di un nuovo kit diPhishing-as-a-Service (PhaaS)che risulta particolarmente abile nell’eludere le difese senza destare sospetti e che nasconde il contenuto malevolo all’interno degliiframe(ovvero una piccola finestra in una pagina web che può mostrare contenuti provenienti da un'altra fonte) per sfuggire al rilevamento con grande flessibilità. Si tratta dellaprima voltain cui Barracuda rileva un’intera tattica di phishing basata sull’utilizzo dell’iframe. Questa nuova minaccia, responsabile a oggi dioltre un milione di attacchi, è stata monitorata a partire da settembre 2025 dagli esperti di Barracuda, che l’hanno denominataGhostFrame. Stando all'analisi tecnica di Barracuda, il funzionamento di GhostFrame è apparentemente semplice, maaltamente efficace e ingannevole. A differenza della maggior parte dei kit di phishing, GhostFrame utilizza un semplice file HTML con sembianze legittime, ma in realtà, tutte le attività dannose avvengono all'interno di un iframe. Questo approccio fa sembrare la pagina di phishing autentica, nascondendone le vere origini e il fine fraudolento.