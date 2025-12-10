▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Viesse, Canon Business Center, apre una nuova sede a Sondrio

Grazie all’acquisizione di GPD Domenighini, azienda con cui collabora da anni, Viesse amplia la propria capacità di supporto alle imprese locali, mantenendo attivi sede e personale di Sondrio per garantire totale continuità.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 10/12/2025

Digital Life

Viesse, Canon Business Center con sede a Lecco, annuncia l’apertura della nuova sede di Sondrio a seguito dell’acquisizione dell’attività GPD Domenighini Srl, storica realtà informatica del territorio specializzata nella gestione di reti aziendali e sistemi gestionali. L’operazione rafforza la presenza di Viesse in Valtellina e Valchiavenna.  

Viesse, Canon Business Center di Lecco, è da anni punto di riferimento sul territorio per la vendita, l’assistenza tecnica e la consulenza su soluzioni di stampa multifunzione Canon, dal piccolo ufficio al grande formato.

Grazie all’acquisizione di GPD Domenighini, azienda con cui collabora da anni, Viesse amplia la propria capacità di supporto alle imprese locali, mantenendo attivi sede e personale di Sondrio per garantire totale continuità. La presenza diffusa sul territorio diventa quindi un elemento strategico, in linea con la missione dei Canon Business Center: offrire consulenza, supporto e soluzioni tecnologiche vicine alle esigenze delle aziende.

L’unione delle competenze consente a Viesse di mettere a disposizione delle aziende del territorio un’offerta più ampia e specializzata, che comprende:

  • servizi sistemistici e di cyber security;
  • soluzioni gestionali e software per la produttività;
  • registratori di cassa e sistemi di pagamento evoluti;
  • arredi e soluzioni integrate per l’ufficio;
  • fornitura, noleggio e assistenza delle stampanti multifunzione Canon.


