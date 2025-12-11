Samsung lancia la beta di One UI 8.5

Samsung Electronics ha annunciato il programma beta di One UI 8.5, introducendo nuovi e più semplici modi per creare, connettersi e restare al sicuro.

One UI 8.5 rende più intuitivo creare e condividere contenuti e con la versione aggiornata diAssistente Foto, è possibile continuare a generare nuove immagini senza interruzioni e senza dover salvare ogni singola versione. Al termine, è possibile rivedere tutte le modifiche nella cronologia di editing e scegliere le versioni preferite da conservare.

La condivisione è ora ancora più semplice grazie ai miglioramenti diQuick Share, che riconosce le persone presenti nelle foto e suggerisce automaticamente l’invio diretto ai contatti corrispondenti.

Le nuove funzionalità cross-device rendono più facile la gestione dei dispositivi, sia che si tratti di gestire file, condividere la rete o comunicare con dispositivi vicini.Audio Broadcastconsente una comunicazione semplice con i dispositivi compatibili con LE Audio nelle vicinanze tramite Auracast. Oltre all’audio dei contenuti multimediali, gli utenti possono ora trasmettere anche la propria voce usando il microfono integrato dello smartphone Galaxy – ideale per situazioni di gruppo come tour o eventi.

Condivisione archiviazioneporta ancora più fluidità nell’ecosistema Galaxy mostrando i file provenienti da altri dispositivi Galaxy – inclusi tablet e PC – direttamente nell’app I miei file. Consente inoltre di accedere ai file del proprio telefono da altri dispositivi Samsung, compresi i TV.

One UI 8.5 inoltre rafforza la protezione del dispositivo e offre un controllo più chiaro sulle impostazioni di sicurezza.La Protezione antifurtomantiene al sicuro il telefono e i suoi dati in caso di smarrimento o furto. Per una protezione aggiuntiva,il blocco per autenticazione fallitablocca automaticamente lo schermo se si registrano troppi tentativi falliti di autenticazione tramite impronta digitale, PIN o password. Anche la verifica dell’identità ora protegge un numero maggiore di impostazioni, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.

Il programma beta di One UI 8.5 sarà disponibile inizialmente per i dispositivi della serie Galaxy S25 in mercati selezionati tra cui Germania, India, Corea, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti a partire dall’8 dicembre. Gli utenti Galaxy possono candidarsi per partecipare al programma beta tramite l’app Samsung Members.