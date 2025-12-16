Nuovi scanner Canon per spazi ridotti e flussi di lavoro agili

Canon amplia il proprio portfolio di scanner documentali con l’introduzione dei modelliDR-C350 e DR-C340, due nuovi scanner desktop ultracompatti e versatili, progettati per incrementare la produttività e massimizzare l’efficienza degli spazi di lavoro.

I modelli DR-C350 e DR-C340 vantano una larghezza di soli 283 mm e sono gli scanner più sottili che Canon abbia mai realizzato. Il loro design moderno e compatto si adatta perfettamente a una grande varietà di ambienti, dai negozi alle reception fino agli uffici domestici.

I nuovi modelli consentono una scansione veloce e flessibile, in qualsiasi ambiente di lavoro. I vassoi di ingresso e uscita e il sistema di alimentazione sono stati migliorati per consentire l’acquisizione di un’ampia gamma di documenti, inclusi carte d’identità e passaporti. Ciò significa che anche i documenti importanti possono essere inseriti direttamente negli scanner senza dover applicare alcun foglio protettivo.

In aziende che necessitano di una rapida acquisizione dei documenti, ad esempio durante l’accettazione dei clienti, come banche, compagnie assicurative, retailer e istituzioni governative, il personale può scansionare il documento d’identità e l’indirizzo insieme ai moduli di richiesta in tempo reale, semplificando il processo e creando fiducia.

I nuovi scanner DR-C350 e DR-C340 sono progettati con particolare attenzione alla sostenibilità: realizzati con oltre il 10% di plastica riciclata e dotati di componenti sostituibili per ridurre i rifiuti. Offrono inoltre un consumo energetico inferiore del 17% rispetto ai modelli precedenti e vantano la certificazione EPEAT Gold, supportando le aziende nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e nel rispetto delle normative in continua evoluzione.