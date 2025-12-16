Xiaomi presenta le offerte di Natale 2025

Xiaomi inaugura la stagione delle festivitàcon le offerte di Natale 2025 e una collaborazione creativa con Linea Daria pensata per raccontare tutta la magia del periodo più atteso dell’anno. Fino al 29 dicembre, su mi.com , una selezione di prodotti sarà disponibile a prezzi speciali.

I prodotti protagonisti delle offerte natalizie:

Xiaomi Robot Vacuum X20+

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di svuotamento “all-in-one”. Grazie al sistema di lavaggio intelligente e al design compatto da 350mm, è ideale per chi cerca un supporto quotidiano nella pulizia della casa, con gestione completamente automatizzata.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ è disponibile al prezzo scontato di 289,99€ (anziché 399,99€)

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 5G offre un’esperienza premium nella fascia mid-range grazie alla fotocamera ad alta risoluzione con sensore avanzato, al display AMOLED ad alta luminosità e al potente processore 5G pensato per gaming e multitasking. La batteria a lunga durata e la ricarica rapida completano uno smartphone progettato per prestazioni affidabili ogni giorno.

Redmi Note 14 Pro 5G è disponibile al prezzo scontato di 259,90€ (anziché 399,90€)

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro rappresenta l’evoluzione della Serie T, unendo potenza, design premium e fotografia professionale. Il sistema tripla camera sviluppato con Leica integra un sensore principale da 50MP con lente Summilux e un teleobiettivo Leica 5x Pro, capace di arrivare fino a 20x di zoom. La piattaforma Xiaomi AISP 2.0 garantisce scatti naturali e definiti, anche in low light. Il device supporta video fino a 8K e 4K a 120fps e offre un ampio display AMOLED da 6,83’’ a 144Hz e 3200 nit. Il chip MediaTek Dimensity 9400+ a 3nm assicura prestazioni eccellenti, con raffreddamento 3D IceLoop e HyperOS 3. La batteria da 5500mAh con HyperCharge 90W e la certificazione IP68 completano un flagship progettato per chi cerca il massimo.

Xiaomi 15T Pro è disponibile al prezzo scontato di 699,90€ (anziché 799,90€)

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10 combina leggerezza, autonomia elevata e un ampio display per una migliore leggibilità quotidiana. Offre monitoraggio avanzato di attività, sonno e salute, oltre a numerose modalità sportive e funzioni smart integrate. È pensata per chi vuole rimanere attivo e connesso con stile e semplicità.

Xiaomi Smart Band 10 è disponibile al prezzo scontato di 44,99€ (anziché 59,99€)

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Black/White

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L è una friggitrice ad aria capiente e versatile, ideale per famiglie e preparazioni fino a porzioni abbondanti. Grazie al controllo preciso della temperatura e alle funzioni smart tramite app Xiaomi Home, permette di cucinare in modo più sano con poco olio, programmare ricette, avviare la cottura da remoto e ottenere risultati croccanti e uniformi in ogni piatto.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Black/White è disponibile al prezzo scontato di 76,99€ (anziché 99,99€)

Inoltre, tra le offerte attive su Mi.com e sull’app Mi Store, troviamo anche i seguenti prodotti: Xiaomi Openwear Stereo Pro , Xiaomi Sound Party , Redmi Pad 2 Pro 5G , Xiaomi Watch S4 41mm , POCO F8 Series , Xiaomi Smart Band 10 – glimmer edition , Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro , Xiaomi Aluminum Frame Laggage 24’’ e Xiaomi Roll Top Casual Backpack .