Sharp ha annunciato il lancio della nuova gamma di proiettori

Sharp Display Solutions ha annunciato il lancio della nuova gamma di proiettori a marchio Sharp, basandosi sulla tradizione di qualità e competenza nel settore della proiezione in ambito display.
La nuova linea di proiettori offre soluzioni video scalabili, versatili e affidabili, progettate per sale riunioni, aule, grandi ambienti e installazioni immersive, e si avvale dell’expertise di Sharp per proporre prodotti innovativi in un settore AV in continua evoluzione.
La gamma potenziata di proiettori Sharp combina tecnologia laser a lunga durata, ridotto costo totale del prodotto e opzioni di installazione flessibili. I principali modelli includono:
- Sharp E501U – Alta luminosità, costo ridotto
Con 5.000 lumen e una tecnologia 3LCD con una brillante riproduzione dei colori, questo proiettore laser compatto WUXGA pesa solo 5 kg ed è pensato per aule, centri di formazione e sale riunioni. Disponibile da gennaio 2026.
- Sharp P621U e P701U – Super silenziosi, straordinariamente versatili
Più silenziosi del ticchettio di un orologio, questi modelli offrono rispettivamente 6.200 e 7.000 lumen, protezione dalla polvere IP5X, supporto input 4K@30Hz e fino a 20.000 ore di funzionamento senza manutenzione. Ideali per installazioni professionali dove è essenziale una proiezione affidabile e a basso rumore. Disponibili da febbraio 2026.
- Sharp Serie V – Prestazioni versatili e ad alto valore
Economica, compatta e flessibile, la Serie V offre immagini 3LCD vivide e funzioni avanzate come diverse opzioni di lenti, correzione geometrica punto per punto e edge blending. Disponibile da dicembre 2025.
- Sharp Serie A – Precisione, chiarezza, prestazioni durature
Progettata per installazioni fisse che richiedono qualità d’immagine costante, la Serie A offre protezione dalla polvere IP5X, design LCD a tenuta stagna e senza filtro, fino a 25.000 ore di funzionamento laser e caratteristiche uniche. Disponibile da metà dicembre 2025.
Prova i nuovi proiettori Sharp a ISE 2026
Diversi modelli di proiettori Sharp saranno esposti per la prima volta all’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, dal 3 al 6 febbraio 2026 presso la Fira de Barcelona, Gran Via.
