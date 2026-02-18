Honor Magic8 Lite: lo smartphone mid-range con batteria da 7500mAh

Honor ha annunciato il lancio dell’attesissimo HONOR Magic8 Lite che offre una protezione a 360° contro urti, acqua e polvere grazie alla primacertificazione di settore SGS Triple Resistant Premium Performance Certification.

Come la generazione precedente, il dispositivo vanta anche la prestigiosa SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification,che garantisce la resistenza a cadute da altezze fino a 2.5 meters su determinate superfici.Inoltre, la scocca rinforzata con HONORUltra-Bounce Anti-Drop Technology, Non-Newtonian fluid e il nuovo ultra tough tempered glass protegge il telefono su ulteriori 10 tipologie di superfici in pietra e persino da Air-gun shooting.

Dotato dellaThree-layer Water Resistance Structure 2.0con supporto IP68 & IP69K Water Resistance,HONOR Magic8 Lite offre un’impermeabilità di livello flagship, gestendo con facilità ambienti complessi: risciacqui, schizzi, acqua densa e sporca, acqua ad alta temperatura (within 10s), acqua in movimento e persino getti d’acqua ad altissima pressione. Il dispositivo è stato testato per funzionare anche dopoimmersione fino a 30 minutesa una profondità di 1.5 metri, rendendolo un compagno affidabile in molte situazioni. Inoltre, grazie a AI Heavy Rain Touch e AI Glove Touch, l’esperienza resta fluida anche sotto la pioggia o indossando i guanti.

Dotato di una 7500mAh Silicon-carbon Battery,6HONOR Magic8 Lite inaugura una nuova fase per le batterie degli smartphone e offrendo la massima autonomia e capacità oggi disponibili sul mercato. Grazie a un algoritmo proprietario anti-invecchiamento della batteria, il dispositivo garantisce6 years Ultra Durable.Di conseguenza, gli utenti possono usarlo fino a 3 days e dire addio al power bank.

I dati di test mostrano che, con una singola carica, il dispositivo può arrivare fino a 49.1 hours di streaming musicale, 22.2 hours di video online, 15.7 hours di gaming e 11.4 hours di videochiamate. Grazie almonitoraggio termico multipunto, la batteria mantiene ottime prestazioni in un intervallo di temperatura da -30°C a 55°C,garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili. Inoltre, laUltra Power Saving Modepermette fino a 60 minutes di chiamate quando la batteria scende al 2%, mentre la ricarica cablata 66W HONOR SuperCharge consente di ripristinare rapidamente energia per un utilizzo prolungato.

Con una straordinaria 108MP Ultra-sensing Camera dotata di sensore di grandi dimensioni 1/1.67”, HONOR Magic8 Lite cattura immagini ricche di dettagli e con luminosità migliorata, offrendo precisione diurna e una resa notturna più raffinata. Per elevare ulteriormente l’esperienza fotografica, lafotocamera principale integra OIS + EIS, riducendo efficacemente sfocature e tremolii per scatti ultra-nitidi.

Con HONOR Connection, HONOR Magic8 Lite supporta il trasferimento di HD moving photos tra iOS, mentre il 4K HD Moving photo collage rende le immagini più vive, permettendo agli utenti di raccontare al meglio il proprio stile di vita. Inoltre, HONOR Magic8 Lite integra funzioni AI come AI Eraser, AI Cutout e AI Outpainting, che consentono di personalizzare liberamente le immagini e semplificare l’editing direttamente da smartphone. In particolare, AI Upscale e AI Remove Reflection possono migliorare ulteriormente la qualità, facendo rivivere ogni momento prezioso.

HONOR Magic8 Lite è dotato poi di un 6.79-inch Eye-comfort OLED Display,con supporto a 1.07 billion colors e risoluzione molto alta 1.5K,per colori brillanti e dettagli sorprendenti. Le Flagship 1.3mm Ultra-Narrow Bezels ridefiniscono i confini visivi, offrendo un 94.6% Screen-to-body ratio.Grazie ai nuoviDeuterated Organic Light-Emitting Materialse al refresh rate 120Hz,il display garantisce movimenti estremamente fluidi e una reattività superiore. Inoltre, assicura una visione nitida con una luminosità di picco HDR leader di settore fino a 6000nits.15HONOR Magic8 Lite garantisce anche un elevato comfort visivo grazie a funzioni come 3840Hz PWM Risk-free Dimming,Circadian Night Display, AI Defocus Display, Dynamic Dimming e Hardware Level Low Blue Light.

Grazie a Snapdragon 6 Gen 4, HONOR Magic8 Lite offre una nuova fluidità di sistema e prestazioni grafiche più elevate. Rispetto alla generazione precedente, le prestazioni GPU aumentano del 29% e quelle CPU dell’11%.

L’efficienza è supportata anche dall’innovativaHONOR RAM Turbo Technology, che offre un’esperienza equivalente a 16GB RAM (8GB physical + 8GB virtual).Questo assicura prestazioni fluide anche dopo un uso prolungato, rendendo multitasking e passaggi tra app semplici e immediati. Inoltre, HONOR Magic8 Lite offre fino a 512GB di memoria interna,19con ampio spazio per conservare anni di ricordi.

Colori, prezzo e disponibilità

HONOR Magic8 Lite è disponibile in 2 colorazioni: Forest Green e Midnight Black.

Disponibilità presso i principali rivenditori di elettronica autorizzati (Open Market):

Magic8 Lite (8+256): disponibile fino al 28 febbraio al prezzo di 379,90€ in bundle con HONOR Earbuds X7 Lite e HONOR Cover.

disponibile fino al 28 febbraio al prezzo di in bundle con HONOR Earbuds X7 Lite e HONOR Cover. Nota:fino al 28 febbraio è inoltre attiva l'offerta Trade-in con un ulteriore sconto di 50€.

Magic8 Lite (8+512):disponibile fino al 28 febbraio al prezzo di429,90€ in bundle con HONOR Supercharger 66W e HONOR Cover.

Disponibilità sull’e-commerce di HONOR:

Magi8 Lite (8+256): al prezzo di 379,90€ in bundle con HONOR Coffee Machine.

al prezzo di in bundle con HONOR Coffee Machine. Magic8 Lite (8+512):al prezzo di429,90€in bundle con HONOR Coffee Machine.

Offerta con piu’ prodotti:

Magic8 Lite (8+256): al prezzo di 499,90€ in bundle con HONOR Pad X9a, HONOR Supercharger 66W e HONOR Earbuds X7 Lite.

al prezzo di in bundle con HONOR Pad X9a, HONOR Supercharger 66W e HONOR Earbuds X7 Lite. Magic8 Lite (8+512):al prezzo di529,90€in bundle con HONOR Pad X9a, HONOR Supercharger 66W e HONOR Earbuds X7 Lite.