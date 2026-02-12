Geotab lancia GO Focus Pro: sicurezza flotte con l'AI

Geotab ha annunciato l'ampliamento della famiglia GO Focus, con l'introduzione della nuova dash cam GO Focus Pro. La novità è stata sviluppata per supportare il settore dei trasporti in un momento critico: una ricerca condotta da Geotab ha evidenziato che, pur riconoscendo i vantaggi della video telematica per la propria sicurezza, in Europa il 99% dei conducenti di veicoli commerciali sta comunque lavorando con una pressione senza precedenti. Inoltre, altri recenti dati di Geotab mostrano che il 95% dei conducenti ritiene che i rischi stradali siano aumentati negli ultimi cinque anni, identificando lo stress da lavoro correlato come uno dei principali fattori di diminuzione della sicurezza stradale. Promuoverla è diventata altresì una vera e propria necessità aziendale se si pensa che, in termini economici, in Europa si stima che gli incidenti arrivino a costare 180 miliardi di euro all'anno, pari a circa il 2% del PIL dell'UE. In questo contesto, gli insight basati sui dati sono quindi essenziali per proteggere sia i profitti dell'organizzazione, sia chi è al volante.

GO Focus Pro di Geotab affronta queste sfide combinando una visibilità completa a 360 gradi con un sistema di coaching basato sull'AI e su avvisi all'interno del veicolo. Se gli incidenti ad alto impatto possono avere gravi conseguenze dal punto di vista umano ed economico, quelli a bassa velocità, come le comuni manovre in retromarcia o di aggancio, causano invece danni evitabili, spesso dovuti a punti ciechi e visibilità limitata. GO Focus Pro consente di affrontare in modo proattivo sia i rischi critici per la sicurezza che quelli operativi, contribuendo a ridurre gli incidenti, a diminuire lo stress alla guida e supportando obiettivi di business più ampi.

GO Focus Pro è integrata in modo nativo nella piattaforma MyGeotab e offre alle flotte la soluzione di video telematica per la sicurezza più completa disponibile, combinando una visibilità panoramica completa con modelli di AI avanzati e inferenza continua.

Le funzionalità principali includono:

Visibilità a 360 gradi : supporto per un massimo di cinque telecamere ausiliarie resistenti alle intemperie, che garantiscono una copertura completa del veicolo, del conducente, del carico e dell'ambiente circostante, compresi i rimorchi.

: supporto per un massimo di cinque telecamere ausiliarie resistenti alle intemperie, che garantiscono una copertura completa del veicolo, del conducente, del carico e dell'ambiente circostante, compresi i rimorchi. Funzionalità di sicurezza predittive basate sull'AI : rilevamento delle violazioni dei semafori, avvisi di collisione frontale e rilevamento degli utenti della strada vulnerabili nei punti ciechi, utilizzando modelli di AI su telecamere ausiliarie esterne.

: rilevamento delle violazioni dei semafori, avvisi di collisione frontale e rilevamento degli utenti della strada vulnerabili nei punti ciechi, utilizzando modelli di AI su telecamere ausiliarie esterne. Scoring del conducente : un sistema di punteggio automatizzato che aiuta a identificare infrazioni ripetute e comportamenti rischiosi, come l'uso del cellulare, o la stanchezza, per dare priorità alla formazione e insegnare a riconoscere la guida sicura.

: un sistema di punteggio automatizzato che aiuta a identificare infrazioni ripetute e comportamenti rischiosi, come l'uso del cellulare, o la stanchezza, per dare priorità alla formazione e insegnare a riconoscere la guida sicura. Smart Sequence : una visualizzazione semplificata e ad alto valore informativo degli eventi più importanti relativi alla flotta, che riduce i dati ridondanti e minimizza la necessità di revisione.

: una visualizzazione semplificata e ad alto valore informativo degli eventi più importanti relativi alla flotta, che riduce i dati ridondanti e minimizza la necessità di revisione. Coaching e sessioni automatizzati : gli avvisi audio in tempo reale all'interno del veicolo consentono ai conducenti un’autocorrezione immediata, mentre i fleet manager possono assegnare e monitorare le sessioni di coaching direttamente all'interno della piattaforma.

: gli avvisi audio in tempo reale all'interno del veicolo consentono ai conducenti un’autocorrezione immediata, mentre i fleet manager possono assegnare e monitorare le sessioni di coaching direttamente all'interno della piattaforma. Assegnazione del conducente tramite AI : identificazione automatica del conducente alla guida tramite le schede RFID/NFC esistenti o il riconoscimento facciale, per semplificare i processi amministrativi e migliorare l'accuratezza dei dati.

: identificazione automatica del conducente alla guida tramite le schede RFID/NFC esistenti o il riconoscimento facciale, per semplificare i processi amministrativi e migliorare l'accuratezza dei dati. Monitoraggio della retromarcia a latenza zero : un feed video istantaneo e privo di latenza che supporta la retromarcia, l’aggancio e altre manovre a bassa velocità, oltre a fornire visibilità sui punti ciechi.

: un feed video istantaneo e privo di latenza che supporta la retromarcia, l’aggancio e altre manovre a bassa velocità, oltre a fornire visibilità sui punti ciechi. Nessuna necessità di revisione sistematica da parte di operatori umani: a differenza di molte alternative presenti sul mercato, GO Focus Pro utilizza un processo completamente basato sull'AI, senza che si rendano necessarie revisioni sistematiche da parte di operatori umani situati in parti diverse del mondo.

Grazie a una copertura video completa a 360 gradi e all’AI predittiva, GO Focus Pro offre alle flotte la visibilità e le informazioni necessarie per proteggere i conducenti, i veicoli e le comunità in cui operano. La soluzione accelera le indagini sugli incidenti, aiuta a difendersi da richieste di risarcimento ingiustificate e consente ai conducenti di autocorreggersi prima che si verifichino eventi ad alto impatto, riducendo le collisioni, i tempi di inattività e i costi operativi complessivi.