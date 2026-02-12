Geotab lancia GO Focus Pro: sicurezza flotte con l'AI

GO Focus Pro offre una visibilità a 360 gradi e un sistema di rilevamento predittivo dei rischi per prevenire gli incidenti e favorire la sicurezza dei conducenti.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 24/02/2026
Geotab ha annunciato l'ampliamento della famiglia GO Focus, con l'introduzione della nuova dash cam GO Focus Pro. La novità è stata sviluppata per supportare il settore dei trasporti in un momento critico: una ricerca condotta da Geotab ha evidenziato che, pur riconoscendo i vantaggi della video telematica per la propria sicurezza, in Europa il 99% dei conducenti di veicoli commerciali sta comunque lavorando con una pressione senza precedenti. Inoltre, altri recenti dati di Geotab mostrano che il 95% dei conducenti ritiene che i rischi stradali siano aumentati negli ultimi cinque anni, identificando lo stress da lavoro correlato come uno dei principali fattori di diminuzione della sicurezza stradale. Promuoverla è diventata altresì una vera e propria necessità aziendale se si pensa che, in termini economici, in Europa si stima che gli incidenti arrivino a costare 180 miliardi di euro all'anno, pari a circa il 2% del PIL dell'UE. In questo contesto, gli insight basati sui dati sono quindi essenziali per proteggere sia i profitti dell'organizzazione, sia chi è al volante.
GO Focus Pro di Geotab affronta queste sfide combinando una visibilità completa a 360 gradi con un sistema di coaching basato sull'AI e su avvisi all'interno del veicolo. Se gli incidenti ad alto impatto possono avere gravi conseguenze dal punto di vista umano ed economico, quelli a bassa velocità, come le comuni manovre in retromarcia o di aggancio, causano invece danni evitabili, spesso dovuti a punti ciechi e visibilità limitata. GO Focus Pro consente di affrontare in modo proattivo sia i rischi critici per la sicurezza che quelli operativi, contribuendo a ridurre gli incidenti, a diminuire lo stress alla guida e supportando obiettivi di business più ampi.
GO Focus Pro è integrata in modo nativo nella piattaforma MyGeotab e offre alle flotte la soluzione di video telematica per la sicurezza più completa disponibile, combinando una visibilità panoramica completa con modelli di AI avanzati e inferenza continua.
Le funzionalità principali includono:
Grazie a una copertura video completa a 360 gradi e all’AI predittiva, GO Focus Pro offre alle flotte la visibilità e le informazioni necessarie per proteggere i conducenti, i veicoli e le comunità in cui operano. La soluzione accelera le indagini sugli incidenti, aiuta a difendersi da richieste di risarcimento ingiustificate e consente ai conducenti di autocorreggersi prima che si verifichino eventi ad alto impatto, riducendo le collisioni, i tempi di inattività e i costi operativi complessivi.