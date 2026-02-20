FRITZ!Box 6825 4G: accesso alla rete flessibile e sicuro ovunque, a casa o in viaggio

Il nuovo FRITZ!Box 6825 4G è un piccolo FRITZ!Box per reti mobili offre una connessione Internet stabile fino a 300 Mbit/s tramite 4G/LTE e può essere utilizzato in tutto il mondo. Il Wi-Fi 6 veloce e una porta LAN gigabit consentono di collegare facilmente ulteriori dispositivi quando si è in viaggio, in campeggio o in vacanza. Grazie al suo design piccolo e compatto, è semplice utilizzare il FRITZ!Box 6825 4G a casa o in mobilità.

È il primo FRITZ!Box alimentato tramite USB-C, il che offre grande flessibilità nell’utilizzo non solo di caricabatterie compatibili, come quelli per smartphone, ma anche di power bank con porta USB-C in qualsiasi luogo. Il piccolo FRITZ!Box per reti mobili è inoltre dotato di FRITZ! Failsafe per assicurare la connessione anche in caso di malfunzionamento di un altro FRITZ!Box per fibra ottica, DSL o cavo. Il FRITZ!Box 6825 4G amplia il portafoglio FRITZ! per reti mobili: un’alternativa compatta e potente ai modelli 5G FRITZ!Box 6860 5G, 6850 5G e 6850 4G. Nei negozi e su FRITZ.com il FRITZ!Box 6825 4G è disponibile da subito al prezzo suggerito al pubblico di 129 euro IVA inclusa.