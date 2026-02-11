▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Nikon lancia i binocoli Action e Action Zoom

I modelli da 42mm sono ideali per l'osservazione di uccelli e fauna a breve distanza, mentre i modelli da 50mm permettono di avvicinare soggetti lontani o scene in condizioni di scarsa illuminazione.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 19/02/2026

Prodotti

Nikon ha presentato una nuova gamma di binocoli a prismi di Porro, progettati per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’osservazione naturalistica e capaci di offrire il piacere di una visione chiara e confortevole. La nuovissima gamma ACTION comprende cinque modelli a ingrandimento fisso (7x, 8x, 10x, 12x, 16x) e un modello ACTION ZOOM 10-22x, caratterizzato da un controllo zoom fluido azionabile con la punta delle dita. Grazie alle lenti di ampio diametro e ai rivestimenti multistrato di Nikon, ogni modello offre una visione nitida e luminosa indipendentemente dall'ingrandimento scelto. 

Dai sentieri alle cime montuose, i binocoli ACTION rappresentano un modo brillante per iniziare a esplorare la natura. Realizzati in una resistente lega di alluminio, sono facili da trasportare e utilizzare, con un rivestimento in gomma che assicura una presa sicura grazie a un'impugnatura antiscivolo

I modelli ACTION con lente ampia 42mm sono ideali per l'osservazione in piena luce diurna, mentre i modelli con la lente da 50mm raccolgono ancora più luce, offrendo immagini luminose in foreste ombreggiate, per esempio, o all'alba e al tramonto. Inoltre, i binocoli ACTION 10x42, 12x50 e 16x50 offrono un ampio campo visivo apparente di oltre 60 gradi, che rende più facile individuare i soggetti, esplorare i paesaggi o seguire uccelli e fauna selvatica.



