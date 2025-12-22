LG Sound Suite: il sistema audio soundbar con tecnologia Dolby Atmos Flexconnect

LG si appresta a trasformare l’intrattenimento domestico con LG Sound Suite, un sistema audio per la casa che offre ai consumatori una flessibilità senza precedenti. Al centro del sistema c’è la soundbar H7 – la prima al mondo con Dolby Atmos FlexConnect – che offre un suono Dolby Atmos immersivo, in grado di adattarsi a qualsiasi configurazione dell’ambiente senza necessità di installazioni complesse.

LG Sound Suite funziona perfettamente con i TV premium di LG e permette agli utenti di creare il proprio sistema home cinema configurando a piacimento vari componenti wireless – inclusi i diffusori surround M7 e M5 e il subwoofer W7, con o senza la soundbar H7 – per un totale di 27 configurazioni possibili. Questa flessibilità consente agli utenti di creare l’impianto ideale per il proprio spazio, iniziando con una configurazione compatta fino ad allestire un vero e proprio ambiente home theater a 13.1.7 canali. Inoltre, quando la soundbar H7 funge da dispositivo principale, qualunque TV collegato via HDMI diventerà automaticamente compatibile con la nuova tecnologia Dolby Atmos FlexConnect, dando agli utenti ulteriore libertà di soddisfare le proprie esigenze di intrattenimento. La tecnologia Dolby Atmos FlexConnect sarà disponibile anche sulla gamma di TV premium del 2026 e verrà introdotta in alcuni modelli selezionati del 2025* tramite un futuro aggiornamento software, ampliando ulteriormente le possibilità di godersi l’immersività del Dolby Atmos.

L’audio sta riconquistando un ruolo centrale all’interno dello spazio domestico, ora che lo streaming ha sostituito i supporti fisici. Le principali piattaforme offrono film, serie TV ed eventi sportivi in Dolby Atmos e altri formati avanzati, rendendo il suono cinematografico ampiamente accessibile. Questo cambiamento ha rilanciato il concetto di home theater e ora i consumatori sono alla ricerca di un audio immersivo che sia all’altezza delle straordinarie immagini dei TV. LG Sound Suite risponde a questa richiesta con una soluzione wireless, semplice e ad alte prestazioni, riportando il vero suono surround al centro dell'esperienza. In questo contesto, Dolby Atmos FlexConnect offre il modo più semplice e flessibile per portare il suono immersivo Dolby Atmos a casa propria, per rendere ogni suono più intenso, ogni brano musicale più realistico, ogni partita più elettrizzante e ogni momento più memorabile.





L’installazione è molto semplice: il sistema è infatti flessibile e ottimizzato in modo intelligente per l’ambiente di casa e l’ascolto personale. Grazie alla connettività Bluetooth e Wi-Fi, LG Sound Suite offre diverse possibilità di abbinamento e integrazione fra i dispositivi, rendendo l’installazione un gioco da ragazzi.In questo ambito, LG aggiunge un ulteriore livello di innovazione per elevare l’esperienza grazie alla nuova funzione Sound Follow: basato sulla tecnologia ultra-wideband (UWB), Sound Follow regola automaticamente il punto di ascolto ottimale in base alla posizione dell’utente, indipendentemente dalla posizione degli altoparlanti. Insieme al Dolby Atmos FlexConnect, Sound Follow garantisce un’immersione personalizzata, facendo sì che ogni posto a sedere diventi il migliore della stanza. In aggiunta, Room Calibration Pro analizza le caratteristiche acustiche dell’ambiente e applica un’elaborazione basata sull’intelligenza artificiale per perfezionare il suono, offrendo un’esperienza audio bilanciata e coinvolgente in tutta la stanza.

A garantire le prestazioni della soundbar H7 è il processore più avanzato di LG, α11 Gen 3 con AI – lo stesso dei TV OLED di punta di LG. Portare questa tecnologia collaudata nel campo audio consente di elevare le prestazioni e l’elaborazione IA. Il processore utilizza il deep learning e la Neural Processing Unit per creare un suono di straordinaria precisione. Con AI Sound Pro+, l’audio stereo può essere trasformato in suono surround multicanale, mentre la separazione degli oggetti basata su IA garantisce che voci, musica ed effetti sonori siano chiari e bilanciati. Il sistema adatta inoltre l’audio in base al tipo di contenuto, ottimizzando il suono per i diversi generi.

Ogni componente della LG Sound Suite è dotato di diffusori Peerless, sinonimo di eccellenza audio da oltre un secolo e celebre per i sistemi audio premium ad alte prestazioni. Abbinando la semplicità e la flessibilità di Dolby Atmos FlexConnect alle prestazioni acustiche di alto livello dei diffusori Peerless, LG Sound Suite inaugura una nuova era di suono immersivo Dolby Atmos.