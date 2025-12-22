▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Fujifilm lancia la cartuccia dati LTO Ultrium 10 (40 TB)

Supporti di archiviazione su nastro magnetico con una capacità massima di archiviazione di 40 TB (100 TB compressi) per cartuccia, circa il 33% in più rispetto alla versione precedente.

29/12/2025

FUJIFILM ha annunciato il lancio della “FUJIILM LTO Ultrium 10 (40 TB), una cartuccia a nastro magnetico per l'archiviazione dei dati che raggiunge una capacità massima di registrazione di 40 TB per cartuccia (100 TB per i dati compressi), consentendo l'archiviazione sicura ed economica di enormi volumi di dati e rispondendo alla crescente esigenza di protezione affidabile dei dati in un contesto di crescenti minacce informatiche. LTO-10 (40 TB) sarà disponibile per la spedizione a partire da gennaio 2026.

LTO-10 (40 TB) è una versione avanzata della cartuccia dati FUJIFILM LTO Ultrium 10 (30 TB) (LTO-10 (30 TB)), lanciata nel giugno 2025. Basandosi sul successo di LTO-10 (30 TB), la nuova cartuccia LTO-10 (40 TB) incorpora le “particelle magnetiche ibride fini” proprietarie di Fujifilm per migliorare la densità di registrazione areale.Inoltre, una nuova tecnologia a strato sottile con pellicola in aramide riduce lo spessore del nastro, consentendo un aumento del 30% della lunghezza del nastro per cartuccia.  Questa nuova cartuccia da 40 TB è compatibile con lo stesso hardware dell'unità LTO-10 utilizzato per la cartuccia da 30 TB.

Inoltre, l'LTO10 (40 TB) ha ampliato il range di temperatura e umidità consigliato rispetto ai modelli attuali come l'LTO10 (30 TB). L'intervallo di temperatura è stato esteso da 15 °C-25 °C a 15 °C-35 °C, mentre la tolleranza all'umidità ora supporta fino all'80% in condizioni di 15 °C-25 °C. Questo miglioramento consente prestazioni stabili anche in ambienti con temperature e umidità elevate, rendendolo un supporto di archiviazione dati versatile adatto a un'ampia varietà di contesti operativi.

Il nastro magnetico rimane un supporto affidabile per l'archiviazione di dati su larga scala grazie alle sue prestazioni di lettura/scrittura stabili*3e alla possibilità di essere fisicamente isolato dalle reti, creando un “air gap” che riduce significativamente il rischio di perdita di dati a causa di incidenti informatici. Di conseguenza, il nastro magnetico è ampiamente adottato dai data center e dalle principali aziende IT per il backup e l'archiviazione sicuri.



