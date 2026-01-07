LG presenta Ultragear Evo, la nuova serie di monitor gaming

In occasione delCES 2026,LGpresenterà la nuova gamma dimonitor gaming LG UltraGear evo.

La serie UltraGear evo amplia i confini del gaming ad alta risoluzione con un portfolio dimonitor dai 5K in suche include tecnologieOLED e MiniLED e formati Ultra-Wide, combinando definizione ultra-elevata, velocità e immersività in diversi formati. La gamma, che verrà presentata a inizio gennaio, include tre modelli:39GX950B, 27GM950B e 52G930B.

Modello 39GX950B: display OLED e risoluzione 5K2K OLED

Il modello da 39 pollici, 39GX950B, sfrutta l’eccellenza tecnologica della serie GX9, già apprezzata per la risoluzione 5K2K, per l’eccellente qualità di visione e per il gameplay coinvolgente. Inoltre, grazie all’integrazione della nuova soluzione AI, questo monitor è ora in grado di analizzare e migliorare i contenuti in tempo reale, offrendo una straordinaria nitidezza 5K senza richiedere aggiornamenti della GPU: grazie all’ottimizzazione delle scene e dell’audio, il monitor perfeziona le immagini e le prestazioni audio per un'esperienza più coinvolgente. Inoltre, le performance di visione sono migliorate dalla tecnologia LG Primary RGB Tandem OLED, che offre maggiore luminosità, precisione del colore e longevità del pannello con neri perfetti e colori realistici. Progettata per adattarsi a diversi generi di gioco, la funzione Dual Mode consente un passaggio fluido tra 165 Hz con risoluzione 5K2K e 330 Hz con risoluzione WFHD, supportato da un tempo di risposta ultrarapido di 0,03 ms (GtG), consentendo ai giocatori di dare priorità alla fedeltà di visione o a un gioco competitivo estremamente fluido.

Il display ultrawide 21:9 con curvatura 1500R mantiene l'altezza di uno schermo da 32 pollici, espandendo al contempo l'immersione orizzontale in modo da poter essere utilizzato sia per il gaming sia per il multitasking. Con una densità di pixel di 142 PPI e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, il monitor offre dettagli e neri profondi anche nelle scene più buie.

Modello 27GM950B: display MiniLED e nessun problema di blooming

Il nuovo modello da 27 pollici 27GM950B stabilisce un nuovo standard per i monitor da gioco: è infatti il primo display MiniLED 5K al mondo progettato per migliorare notevolmente il controllo del blooming.

Riducendo al minimo gli effetti alone che comunemente caratterizzano i display MiniLED ad alta risoluzione, il monitor offre una precisione 5K di livello professionale con un'eccezionale nitidezza. Dotato di 2.304 zone di local dimming, combinate con la tecnologia Zero Optical Distance, che riduce al minimo lo spazio tra il pannello e il LED, il monitor offre un'altissima luminanza e un contrasto preciso ed elevato che preserva i dettagli sia nelle scene luminose che in quelle scure.

Come il modello GX9, il 27GM950B integra la soluzione di AI che consente l'upscaling 5K, l'ottimizzazione in tempo reale di immagini e audio senza sovraccaricare la GPU.

Per prestazioni di gioco versatili, il monitor supporta il funzionamento Dual Mode, consentendo di passare da 165 Hz con risoluzione 5K a 330 Hz con risoluzione QHD, il tutto abbinato a un tempo di risposta di 1 ms (GtG). Certificato VESA DisplayHDR 1000 e con una luminosità massima fino a 1.250 nit, il display garantisce una resa della luminosità vivida con un realismo sorprendente.

Modello 52G930B: il più grande monitor gaming 5K2K 240Hz

LG UltraGear evo G9 da 52 pollici 52G930B introduce una nuova classe di display gaming di grande formato, diventando il monitor gaming 5K2K più grande al mondo. Le dimensioni estese sono abbinate a una frequenza di aggiornamento incredibilmente rapida di 240 Hz, garantendo una reattività costante e una fedeltà delle immagini impeccabile.

L'ampio schermo offre l'altezza di visualizzazione verticale di un display standard da 42 pollici in formato 16:9, estendendosi orizzontalmente per un'ampia visione panoramica in formato 12:9. Questo formato offre uno spazio di lavoro più ampio del 33% rispetto a un monitor UHD standard. Una curvatura 1000R racchiude la visione periferica dell'utente per un'immersione senza soluzione di continuità. Le immagini sono altrettanto d'impatto, con colori vividi e un contrasto intenso, certificati VESA Display HDR 600.