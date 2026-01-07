Sandisk presenta SANDISK Optimus: il nuovo brand per le unità SSD NVMe interne

L’azienda comunica il rebranding delle unità WD_BLACK e WD Blue SSD NVMe per allineare il portfolio di queste soluzioni all’eredità Sandisk.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 12/01/2026
In occasione del Consumer Electronics Show (CES® 2026), Sandisk presenta SANDISK Optimus, il nuovo brand per la sua linea di unità SSD interne dedicate a gamer, creator e professionisti. La nuova brand identity per questa famiglia di prodotti riflette un forte orientamento alla leadership prestazionale, all’eccellenza ingegneristica e a una tradizione di affidabilità nel mondo della memoria flash. La gamma di soluzioni di storage interno SANDISK Optimus si articola in tre linee di prodotto: SANDISK Optimus, SANDISK Optimus GX e SANDISK Optimus GX PRO.
Caratterizzata da un nuovo design di prodotto e packaging, distintivo e d’impatto, ispirato all’innovazione e all’iconico branding dell’azienda, l’introduzione di SANDISK Optimus apre la strada a future opportunità di crescita, mentre Sandisk amplia la propria offerta per rispondere alle esigenze di gamer, creator e professionisti.
Il nuovo design trae ispirazione dall’eredità pionieristica del brand e dall’impegno costante nel portare sul mercato tecnologie innovative capaci di offrire un’esperienza di alto livello agli utenti finali. Pur con un look&feel completamente rinnovato, il portfolio SANDISK Optimus™continua a incarnare la storica reputazione di Sandisk per qualità superiore e affidabilità, valori che hanno definito il suo ruolo di riferimento nell’innovazione flash.
Per offrire ai clienti un modo più intuitivo di comprendere i diversi livelli prestazionali e orientarsi con sicurezza all’interno della gamma, il portfolio SANDISK Optimus copre più segmenti, per aiutare i consumatori a identificare facilmente il prodotto di cui hanno bisogno
I prodotti con il nuovo branding saranno disponibili presso rivenditori selezionati a livello globale nel corso della prima metà del 2026, per l’acquisto, il pre-ordine o la registrazione alle notifiche.