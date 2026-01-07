Sandisk presenta SANDISK Optimus: il nuovo brand per le unità SSD NVMe interne

In occasione del Consumer Electronics Show (CES® 2026), Sandisk presenta SANDISK Optimus, il nuovo brand per la sua linea di unità SSD interne dedicate a gamer, creator e professionisti. La nuova brand identity per questa famiglia di prodotti riflette un forte orientamento alla leadership prestazionale, all’eccellenza ingegneristica e a una tradizione di affidabilità nel mondo della memoria flash. La gamma di soluzioni di storage interno SANDISK Optimus si articola in tre linee di prodotto: SANDISK Optimus, SANDISK Optimus GX e SANDISK Optimus GX PRO.

Caratterizzata da un nuovo design di prodotto e packaging, distintivo e d’impatto, ispirato all’innovazione e all’iconico branding dell’azienda, l’introduzione di SANDISK Optimus apre la strada a future opportunità di crescita, mentre Sandisk amplia la propria offerta per rispondere alle esigenze di gamer, creator e professionisti.

Il nuovo design trae ispirazione dall’eredità pionieristica del brand e dall’impegno costante nel portare sul mercato tecnologie innovative capaci di offrire un’esperienza di alto livello agli utenti finali. Pur con un look&feel completamente rinnovato, il portfolio SANDISK Optimus™continua a incarnare la storica reputazione di Sandisk per qualità superiore e affidabilità, valori che hanno definito il suo ruolo di riferimento nell’innovazione flash.

Per offrire ai clienti un modo più intuitivo di comprendere i diversi livelli prestazionali e orientarsi con sicurezza all’interno della gamma, il portfolio SANDISK Optimus copre più segmenti, per aiutare i consumatori a identificare facilmente il prodotto di cui hanno bisogno

SANDISK Optimus – Progettata come punto di riferimento in termini di prestazioni, è pensata per i content creator che richiedono un’esperienza di computing più veloce e fluida. Queste unità offrono il giusto equilibrio tra velocità e convenienza. In precedenza la linea era commercializzata con il brand WD Blue , includendo l’unità WD Blue SN5100 NVMe SSD .

– Progettata come punto di riferimento in termini di prestazioni, è pensata per i content creator che richiedono un’esperienza di computing più veloce e fluida. Queste unità offrono il giusto equilibrio tra velocità e convenienza. In precedenza la linea era commercializzata con il brand , includendo l’unità . SANDISK Optimus GX – Gaming senza limiti, ideata per i giocatori che desiderano tempi di caricamento rapidi, maggiore capacità e un’elevata efficienza energetica. In precedenza la linea era disponibile con il brand WD_BLACK , includendo l’unità WD_BLACK SN7100 NVMe SSD .

– Gaming senza limiti, ideata per i giocatori che desiderano tempi di caricamento rapidi, maggiore capacità e un’elevata efficienza energetica. In precedenza la linea era disponibile con il brand , includendo l’unità . SANDISK Optimus GX PRO – Fiore all’occhiello del portfolio SANDISK Optimus, la linea GX PRO rappresenta il massimo livello prestazionale. Queste unità sono progettate per sviluppatori, professionisti e gamer alla ricerca delle più recenti innovazioni tecnologiche e di prestazioni senza compromessi, ideali per la realizzazione di AI PC, workstation o sistemi di fascia alta. SANDISK Optimus GX PRO combina tecnologie di storage all’avanguardia con capacità superiori. In precedenza la linea era commercializzata come WD_BLACK, includendo l’unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD.

I prodotti con il nuovo branding saranno disponibili presso rivenditori selezionati a livello globale nel corso della prima metà del 2026, per l’acquisto, il pre-ordine o la registrazione alle notifiche.