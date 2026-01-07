▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Sandisk presenta SANDISK Optimus: il nuovo brand per le unità SSD NVMe interne

L’azienda comunica il rebranding delle unità WD_BLACK e WD Blue SSD NVMe per allineare il portfolio di queste soluzioni all’eredità Sandisk.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 12/01/2026

Prodotti Gaming

In occasione del Consumer Electronics Show (CES® 2026), Sandisk presenta SANDISK Optimus, il nuovo brand per la sua linea di unità SSD interne dedicate a gamer, creator e professionisti. La nuova brand identity per questa famiglia di prodotti riflette un forte orientamento alla leadership prestazionale, all’eccellenza ingegneristica e a una tradizione di affidabilità nel mondo della memoria flash. La gamma di soluzioni di storage interno SANDISK Optimus si articola in tre linee di prodotto: SANDISK Optimus, SANDISK Optimus GX e SANDISK Optimus GX PRO.

Caratterizzata da un nuovo design di prodotto e packaging, distintivo e d’impatto, ispirato all’innovazione e all’iconico branding dell’azienda, l’introduzione di SANDISK Optimus apre la strada a future opportunità di crescita, mentre Sandisk amplia la propria offerta per rispondere alle esigenze di gamer, creator e professionisti.

Il nuovo design trae ispirazione dall’eredità pionieristica del brand e dall’impegno costante nel portare sul mercato tecnologie innovative capaci di offrire un’esperienza di alto livello agli utenti finali. Pur con un look&feel completamente rinnovato, il portfolio SANDISK Optimus™continua a incarnare la storica reputazione di Sandisk per qualità superiore e affidabilità, valori che hanno definito il suo ruolo di riferimento nell’innovazione flash.

Per offrire ai clienti un modo più intuitivo di comprendere i diversi livelli prestazionali e orientarsi con sicurezza all’interno della gamma, il portfolio SANDISK Optimus copre più segmenti, per aiutare i consumatori a identificare facilmente il prodotto di cui hanno bisogno

  • SANDISK Optimus – Progettata come punto di riferimento in termini di prestazioni, è pensata per i content creator che richiedono un’esperienza di computing più veloce e fluida. Queste unità offrono il giusto equilibrio tra velocità e convenienza. In precedenza la linea era commercializzata con il brand WD Blue, includendo l’unità WD Blue SN5100 NVMe SSD.
  • SANDISK Optimus GX – Gaming senza limiti, ideata per i giocatori che desiderano tempi di caricamento rapidi, maggiore capacità e un’elevata efficienza energetica. In precedenza la linea era disponibile con il brand WD_BLACK, includendo l’unità WD_BLACK SN7100 NVMe SSD.
  • SANDISK Optimus GX PRO – Fiore all’occhiello del portfolio SANDISK Optimus, la linea GX PRO rappresenta il massimo livello prestazionale. Queste unità sono progettate per sviluppatori, professionisti e gamer alla ricerca delle più recenti innovazioni tecnologiche e di prestazioni senza compromessi, ideali per la realizzazione di AI PC, workstation o sistemi di fascia alta. SANDISK Optimus GX PRO combina tecnologie di storage all’avanguardia con capacità superiori. In precedenza la linea era commercializzata come WD_BLACK, includendo l’unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD.

I prodotti con il nuovo branding saranno disponibili presso rivenditori selezionati a livello globale nel corso della prima metà del 2026, per l’acquisto, il pre-ordine o la registrazione alle notifiche.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
In arrivo il nuovo Amazfit Active Max
Prodotti
Al Ces si alza il sipario su Snapdragon X2...
Prodotti
Acer presenta nuovi laptop da gaming Predator e...
Prodotti
Al Ces 2026 Asus ROG svela i nuovi prodotti in...
Prodotti
LG presenta la Ces la gamma 2026 di laptop LG...
Prodotti
Ces 2026: Acer presenta il monitor gaming...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.