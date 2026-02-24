NIKON presenta il nuovo obiettivo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Nikon presenta oggi un obiettivo zoom di nuova generazione della linea S, il NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II. Grazie al sistema di AF di Nikon ulteriormente migliorato, alle ottiche S-Line riprogettate, al miglioramento della stabilizzazione dell'immagine, all'ergonomia migliorata e a una struttura più leggera, la versione aggiornata di questo luminoso teleobiettivo zoom professionale offre a fotografi e videomaker il meglio in una varietà di situazioni più ampia che mai.

Con un peso di soli 998g, il nuovo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II rappresenta un aggiornamento significativo in termini di bilanciamento, agilità e stabilità. 362g più leggero e 12mm più corto del suo predecessore, questa nuova ottica è più agevole da maneggiare durante le riprese a mano libera e i videomaker che utilizzano la propria fotocamera Nikon Z con stabilizzatore gimbal, apprezzeranno lo zoom interno bilanciato, che mantiene costante il baricentro durante la modifica delle lunghezze focali. Il NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II vanta inoltre un sistema di stabilizzazione VR integrato nell'obiettivo fino a 6 stop3 che si combina con la luminosa apertura f/2.8 per offrire ogni vantaggio anche nelle condizioni più difficili, mentre la funzione Synchro VR massimizza la stabilità al centro e ai bordi del fotogramma con le fotocamere Z compatibili.

La reattività riceve un enorme impulso grazie alla velocità e alla silenziosità del nuovo sistema AF, dotato dei motori voice coil Silky Swift di Nikon: il sistema AF è fino a 3,5 volte più veloce rispetto alla prima generazione di questo obiettivo e 50% più silenzioso. Inoltre, gli step di scan time gestiti in focali tele sono stati aumentati per offrire un tracking AF più preciso. Anche la precisione è stata migliorata in modo significativo grazie alla nuovissima formula ottica: viene utilizzato un numero minore di elementi per ottenere risultati migliori con un design ottico semplificato che porta la nitidezza, l'effetto bokeh e le prestazioni antiriflesso a nuovi livelli, contribuendo al contempo alla riduzione complessiva del peso dell'obiettivo.

La tenuta contro le condizioni atmosferiche avverse di livello professionale protegge l'obiettivo e i miglioramenti ergonomici includono un collare del treppiedi rimovibile, un piedino per treppiede ARCA-SWISS e un anello di controllo con clic disattivabile.