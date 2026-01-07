Ces 2026: Acer presenta il monitor gaming Predator XB273U F6

Acer ha presentato quattro nuovi monitor, tra cui tre modelli premium per i gamer e un display 6K all'avanguardia per i creator, oltre a un proiettore laser eco-friendly per I giocatori e gli appassionati di home cinema.

I tre monitor gaming soddisfano qualsiasi esigenza di velocità e precisione garantendo prestazioni spettacolari in ogni partita di gioco. Questi modelli includono il Predator XB273U F6 che è dotato di AMD FreeSync Premium e offre una nitidezza di movimento fino a 1000 Hz, offrendo ai giocatori più agguerriti una frazione di secondo in più necessaria per restare in testa nei titoli dal ritmo più veloce; il Predator X34 F3, che offre velocità a 360 Hz e una qualità visiva eccezionale con un brillante pannello QD-OLED; e il Nitro XV270X P che supporta una risoluzione 5K cristallina e frequenze di aggiornamento fino a 330 Hz per stare sempre al passo su un’ampia gamma di esports. Acer ProDesigner PE320QX è un monitor per creator professionisti, che offre una straordinaria chiarezza 6K e una grafica fluida e ad alte prestazioni su tutte le principali interfacce di visualizzazione. Infine, il proiettore laser RGB Acer Vero HL1820, che offre una risoluzione grafica 4K UHD in un design ecologico, ideale per godersi sia i film che il gameplay.

Il monitor Predator XB273U F6 da 27 pollici presenta un refresh rate fulmineo di 500 Hz ed è ideale per gli esport di alto livello, poiché i giocatori possono utilizzare la modalità Dynamic Frequency and Resolution (DFR) per raggiungere una sorprendente frequenza di 1000 Hz a 1280 x 720 Hz, ottenendo una fluidità e una precisione senza pari. Ogni fotogramma è realizzato con una nitidezza incredibile, senza percepibili sfocature o ghosting, anche durante le azioni più veloci sullo schermo.

Al centro c'è un pannello QHD IPS 2560 x 1440 che unisce una risoluzione nitida a una notevole fedeltà cromatica. Inoltre, è calibrato per coprire il 95% di colori DCI-P3 e il 99% della gamma di colori sRGB, producendo tonalità ricche e realistiche che danno vita a ogni mondo di gioco. Con un rapporto di contrasto nativo di 2.000:1 e una luminosità di 350 nit, i giocatori possono aspettarsi neri profondi, luci intense e una qualità dell'immagine costante attraverso i suoi ampi angoli di visione a 178 gradi.

La connettività è fornita tramite due porte HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, uscita audio e due altoparlanti integrati da 2 watt. Il supporto ergonomico del monitor permette ai giocatori di inclinare, ruotare, ruotare e regolare l'altezza fino a 15 centimetri per un eccezionale comfort visivo, mentre la compatibilità con il supporto VESA garantisce flessibilità per qualsiasi configurazione di gioco. Luminosità, volume, tasti rapidi e altro ancora possono essere regolati con l'Acer Smart Dial del telecomando , che offre un facile accesso senza dover raggiungere il retro dello schermo.