LG presenta la Ces la gamma 2026 di laptop LG Gram con Aerominum

In occasione del CES 2026, LG ha sveleto la lineup 2026 di laptop LG gram che quest’anno evolve grazie all’introduzione di uno speciale materiale ultraleggero, l’Aerominum, e all’introduzione di funzionalità di AI avanzate on-device e in cloud, per offrire il massimo della produttività e della creatività ovunque, in qualunque momento.

L’Aerominumè una lega speciale sviluppata da LG estremamenteleggera e resistente: questo materiale innovativo, infatti, riduce il peso del laptop rafforzandone al contempo la resistenza strutturale. Lo chassis garantisce resistenza a graffi e conformità agli standard di resistenza militari, caratteristiche che lo rendono l’alleato ideale per il lavoro quotidiano in movimento. La raffinata finitura metallica dona un aspetto elegante mantenendo il design iconico incredibilmente sottile, già apprezzato sui modelli precedenti.

I modelli premium della gamma 2026 integrano inoltre delle funzionalità di Intelligenza Artificiale on-device e in cloud: supportano infattiMicrosoft Copilot+ PCegram chat On-Device, l’AI che elabora e analizza i dati a livello locale senza necessità di una connessione internet grazie all’integrazione del modello di sLLMEXAONE 3.5.







Provvisti di processori moderni e prestazioni ottimizzate, i nuovi modelli sono progettati per gestire multitasking intenso e complessi flussi di lavoro, sia per la creazione di contenuti sia per la produttività quotidiana.

La gamma LG gram 2026 migliora inoltreconnettività e sicurezzagrazie all’integrazione di una versione ottimizzata digram Link,la funzione che permette la condivisione di file, il mirroring dello schermo e il trasferimento dei contenuti non solo tra dispositivi Android e iOS, ma anche con dispositivi LG dotati di webOS come TV, monitor e proiettori, creando un hub universale tra questi ecosistemi.

Sul fronte della sicurezza,LG ThinQconsente di bloccare o cancellare da remoto il PC in caso di smarrimento, proteggendo i dati memorizzati.

I modelli di punta della gamma 2026 sono il modello da 17 pollici 17Z90UR, e il modello da 16 pollici 16Z90U.

Il modello17Z90URè il laptop RTX da 17 pollici più leggero al mondo. Offre un ampio display LCD WQXGA e una GPUNVIDIA GeForce RTX 5050con 8GB di memoria GDDR7 per attività intensive come la creazione di contenuti e il gaming.

Il modello16Z90Uè un laptop ultra-portatile con dual AI per ottenere il massimo della produttività. Offre un display OLED WQXGA+ da 16 pollici, processore Intel Core Ultra e prestazioni straordinarie per carichi di lavoro impegnativi.