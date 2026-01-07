Al Ces 2026 Asus ROG svela i nuovi prodotti in arrivo nel segmento gaming

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha svelato al Ces 2026 il prossimo capitolo della sua visione per le prestazioni, il design e la cultura del segmento gaming. Tra le novità in arrivoROG Zephyrus G14 (GU405/GA403) e ROG Zephyrus G16 (GU606) che ridefiniscono ciò che le prestazioni compatte possono offrire, garantendo prestazioni di nuova generazione e un nuovo display di classe HDR che offre maggiore luminosità e profondità visiva per i gamer che desiderano più potenza di calcolo mantenendo lo stesso design elegante.

Zephyrus G14 (GU405) e G16 (GU606) sono dotati di processori Intel Core Ultra Series 3, che offrono prestazioni fino a 50 TOPS di potenza NPU per attività AI locali e flussi di lavoro AI in-game. Il G14 (GU405) supporta fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, e il G16 (GU606) fino a una GeForce RTX 5090, con architettura NVIDIA Blackwell, DLSS 4 e Frame Generation. Il TGP massimo della GPU è stato aumentato fino al 23% in modalità manuale, da 120W a 130W sul G14 e da 130W a 160W sul G16. Il G14 (GA403) è disponibile anche con un processore AMD Ryzen AI di nuova generazione, che offre certificazione Copilot+ ed esecuzione AI locale.

Con 50 TOPS di prestazioni NPU e Copilot+, questi laptop portano l'accelerazione basata su AI direttamente sul dispositivo per gaming - senza fare affidamento sul cloud. Il sistema di raffreddamento intelligente ROG Intelligent Cooling mantiene entrambi i modelli silenziosi ed efficienti sotto carico, con un pannello inferiore ridisegnato, prese d'aria ottimizzate e metallo liquido sulla CPU.

Il ROG Zephyrus Duo 16 (GX651) a doppio schermo porta la versatilità a un livello superiore. I suoi doppi touchscreen 3K ROG Nebula HDR OLED funzionano a 120Hz con un tempo di risposta di 0,2 ms, fornendo immagini fluide e senza tearing mentre supportano il multitasking per gaming, streaming o flussi di lavoro creativi, e il pannello principale supporta NVIDIA G-SYNC®. Alimentato dal più recente processore Intel e fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, gestisce con facilità giochi esigenti, creazione di contenuti e carichi di lavoro AI. I ROG Zephyrus Duo consentono cinque modalità operative per adattarsi a qualsiasi scenario, mentre il sistema di raffreddamento intelligente ROG Intelligent Cooling - con una camera di vapore, doppie ventole e una lamina di grafite dedicata - si combinano per fornire le migliori prestazioni possibili, offrendo la massima flessibilità per lavoro, gioco e creatività.

Inoltre ROG ha stretto una partnership con Kojima Productions per fondere il gaming ad alte prestazioni con narrazione e arte visionaria. La collaborazione celebra creatività, esplorazione ed esperienze immersive, offrendo a gamer e creator una collezione di dispositivi e periferiche tanto funzionali quanto da collezione.

Il ROG Flow Z13-KJP si pone al centro di questa collaborazione, fondendo due decenni di innovazione gaming di ROG con la narrazione visionaria di Kojima Productions. Progettato per riflettere e reinventare i valori fondamentali dello studio, il dispositivo trae profonda ispirazione dalla sua iconica mascotte, Ludens. È un potente 2-in-1 che si trasforma in una console da gaming, un tablet per creator, una workstation o un laptop ultraportatile. Alimentato dal processore AMD Ryzen AI Max+ 395 con grafica Radeon™ 8060S e una NPU da 50 TOPS, offre prestazioni di classe desktop e accelerazione AI on-device in un form factor da tablet. Il suo touchscreen 2.5K Nebula HDR da 13,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 180Hz e una gamma colori DCI-P3 del 100% offre immagini cinematografiche e movimenti ultra-reattivi, mentre la tastiera staccabile e lo chassis sottile rendono possibile giocare e creare ovunque. Progettato da Yoji Shinkawa, lo chassis fonde arte e ingegneria in un pezzo da collezione, arricchito da un packaging esclusivo Kojima Productions, temi personalizzati per Armoury Crate e sfondi ispirati a Ludens.

A completamento del Flow Z13-KJP, un kit di periferiche gaming appositamente realizzate. Le cuffie ROG Delta II-KJP offrono un audio realistico grazie a driver da 50 mm placcati in titanio, una comunicazione chiara con un microfono super-wideband da 10 mm, una connettività fluida a doppio dispositivo grazie al DualFlow Audio mentre la tecnologia wireless ROG SpeedNova e fino a 100 ore di autonomia della batteria. Il mouse ROG Keris II Origin-KJP offre ergonomia e leggerezza in soli 63 grammi, illuminazione RGB a tre zone, un sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 dpi e tecnologia wireless SpeedNova per un gameplay preciso e senza lag. Infine, il tappetino per mouse ROG Scabbard II XXL-KJP, con la raffigurazione di un motivo Ludens disegnato a mano da Yoji Shinkawa, combina un design degno di collezione con una durabilità resistente all'acqua, all'olio e alla polvere.

Insieme, il Flow Z13-KJP e le periferiche Kojima Productions offrono un ecosistema gaming completamente integrato che fonde prestazioni, creatività e arte - trasformando ogni sessione di gioco in un'esperienza immersiva e co-creativa.