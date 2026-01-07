In arrivo il nuovo Amazfit Active Max

Amazfit ha presentato il nuovo Amazfit Active Max. Progettato per le persone che in passato erano meno attive o facevano esercizio solo occasionalmente e che ora desiderano cambiare le proprie abitudini e iniziare ad allenarsi regolarmente, che si tratti di correre, andare in palestra, partecipare alla prima gara HYROX o semplicemente mantenersi attivi nei fine settimana, per migliorare la propria salute e il proprio benessere.

Per aiutare chi ha deciso di diventare più attivo nel nuovo anno, Active Max monitora oltre 160 sport e attività. Lo smartwatch offre anche piani di allenamento personalizzati basati sull'intelligenza artificiale e analisi avanzate che mostrano chiaramente i progressi raggiunti.

Amazfit Active Max ha una struttura leggera (39.5 g) e molte funzioni automatizzate, che consentono di concentrarsi più facilmente sugli allenamenti.

Lo smartwatch imposta automaticamente le zone di frequenza cardiaca quando rileva la frequenza cardiaca massima, avvisa se il cuore batte troppo velocemente, crea percorsi di corsa o escursionismo e avvia o mette in pausa gli esercizi automaticamente[2]. Il suo ampio display da 1,5 pollici regola automaticamente anche la luminosità (fino a 3000 nit) in base all'ambiente di allenamento.

Il comfort è ulteriormente migliorato dalla tecnologia AMOLED, che offre un contrasto elevato e colori vivaci, rendendo i dati di allenamento più facili da leggere e più comodi da usare.

Riepiloghi dettagliati degli allenamenti, compresi i dati post-allenamento e di recupero, sono disponibili su Active Max e nell'app Zepp.

L'app mostra i risultati degli allenamenti, il carico di allenamento accumulato, i progressi di recupero, compresa la qualità del sonno e la variabilità della frequenza cardiaca (che indica indirettamente l'affaticamento del sistema nervoso dopo l'esercizio fisico) e l'indicatore BioCharge, che riflette l'attuale livello di energia.

Active Max monitora decine di parametri, aiutando gli utenti a comprendere meglio il funzionamento del corpo.

Lo smartwatch supporta i pagamenti, migliaia di mappe offline, tra cui mappe topografiche, mappe di stazioni sciistiche e mappe contorno, oltre a funzioni di navigazione.

Grazie al rapido sviluppo dell'ecosistema Amazfit, chi inizia ad allenarsi regolarmente può anche condividere i propri progressi su piattaforme esterne come Strava, adidas Running, Google Fit, Health Connect, Komoot e Relive.

Active Max è dotato di microfono e altoparlante integrati. Può anche essere abbinato a cuffie (ad esempio Amazfit UP) e molti altri accessori sportivi Amazfit (ad esempio Helio Strap, Helio Ring), nonché a dispositivi di terze parti.

Gli utenti possono scaricare e installare centinaia di mini-app dall'app Zepp, tra cui Podcast, che fornisce l'accesso a milioni di contenuti audio gratuiti. Lo smartwatch ha 4 GB di memoria (quattro volte più dell'Amazfit Active 2), consentendo di ascoltare podcast e musica senza una connessione Internet.

Il prezzo al dettaglio consigliato è di 169 €.