Il Gaming entra negli Atenei: 100 studenti universitari si sfidano nella prima "Tournageddon 4U"

Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dellaChristmas Cup "Tournageddon 4u", l'evento online di gaming amatoriale competitivo dedicato esclusivamente a studenti universitari e neolaureati, organizzato dalla startup innovativa emilianaTournAcademyin partnership con la communityThesis 4u.

L’iniziativa, nata per offrire un momento di svago e competizione sana durante la pausa natalizia, ha visto sfidarsi nell'arena tattica diValorantben19 team, coinvolgendo complessivamentecirca 100 playerprovenienti da atenei di tutta Italia. Un risultato che conferma la crescente fame di eventi eSports strutturati all'interno del tessuto accademico italiano.

Il torneo ha visto la collaborazione strategica diNacon Italia(gruppo Bigben Interactive), leader nel settore delle periferiche da gioco, che ha supportato l'evento in qualità diPrize Partner.

I vincitori si sono aggiudicati un montepremi complessivo del valore di1.000€, composto dacuffie e controller di livello professionaleforniti da Nacon. Un riconoscimento tangibile che trasforma la passione per il gaming in un'opportunità di gratificazione concreta e di accesso a strumentazione di alta qualità.

"Siamo entusiasti della risposta della community universitaria,"ha dichiaratoAndrea Pizzetti, CEO di TournAcademy."Vedere quasi 20 team organizzarsi, allenarsi e competere con fair play durante le vacanze dimostra che il gaming è un potente aggregatore sociale. Con Tournageddon 4u abbiamo voluto creare uno spazio sicuro e professionale dove gli studenti potessero mettersi alla prova, supportati da partner d'eccellenza come Thesis 4u e Nacon."

L'evento ha rappresentato anche un importante momento di incontro tra il mondo del gaming e quello della formazione, grazie al ruolo diThesis 4u, che da anni connette studenti e neolaureati con le opportunità del mondo del lavoro, e che ha sposato il progetto riconoscendo nel gaming skills trasversali fondamentali come il problem solving, il lavoro di squadra e la comunicazione strategica.

Visto il successo di questa edizione pilota, TournAcademy e Thesis 4U stanno valutando di rendere questi appuntamenti una costante nel calendario accademico, con l'obiettivo di strutturare vere e proprieleghe universitarie ricorrentie portare, in futuro, l'esperienza competitiva anche fisicamente all'interno degli atenei italiani.