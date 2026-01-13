ASUS, in arrivo il router Tri-Band WiFi 7 TUF GAMING BE9400

ASUS ha annunciato ilTUF Gaming BE9400, un router WiFi 7 ad alte prestazioni progettato per fornire una velocità di trasmissione tri-band fino a 9400 Mbps con una stabilità eccezionale. Questo router è dotato di tre porte LAN 2,5G e una porta WAN 2,5G, canali ultra-ampi a 320 MHz, 4096-QAM e Multi-Link Operation (MLO) per migliorare la velocità e l'efficienza su una copertura di 230 metri quadrati. È inoltre dotato di accelerazione di gioco con una porta dedicata, modalità Mobile Game e OpenNAT per un gameplay ottimizzato. Altre caratteristiche includono sottoreti Smart Home Master, sicurezza basata su AiProtection, opzioni VPN preinstallate e AiMesh potenziato con WiFi 7. Il BE9400 è progettato per fornire una connettività stabile, sicura ed estendibile ed è costruito secondo gli standard TUF per garantire affidabilità e durata a lungo termine.

Il supporto allo standard MLO consente l'uso simultaneo oppure alternato delle bande 2,4GHz, 5GHz e 6GHz, migliorando la stabilità della connessione e riducendo al minimo la latenza tra i dispositivi. Consente una copertura fino a 230 metri quadrati, rendendolo il dispositivo ideale per giochi ad alta velocità, streaming 4K ed abitazioni intelligenti che necessitano di gestire un elevato traffico dati.





La modalità Mobile Game Mode attivabile con un solo tocco, la gestione semplificata del traffico OpenNAT ed il supporto per il tethering mobile USB 4G/5G garantiscono una connettività sempre attiva. Che gli utenti stiano giocando, guardando contenuti in streaming oppure effettuando il “backhauling”, il BE9400 offre prestazioni cablate multi-gig reattive, con una delle porte LAN 2.5G ottimizzata per offrire connettività via cavo ottimizzata per il gaming online.

L'app ASUS Router consente di configurare facilmente SSID dedicati per IoT, VPN, bambini e reti MLO in Smart Home Master. Gli utenti possono connettere fino a 30 client VPN con supporto per protocolli avanzati come WireGuard, OpenVPN e IPSec. Nel frattempo, ASUS Network Security offre AiProtection, Safe browsing fornisce sicurezza di livello commerciale, mentre il supporto WiFi 7 AiMesh e la durata certificata TUF garantiscono una connettività affidabile e pronta per il futuro in tutta la casa.