LG presenta il nuovo Gallery TV

LG espande la propria collezione di TV lifestylecon il nuovoGallery TV, il TVispirato al mondo dell’arteche farà il suo debutto alCES 2026.

Oltre a un’eccellente qualità di immagine e a un’ampia offerta di contenuti artistici, il nuovo Gallery TV offre un design raffinato e sofisticato in grado diriprodurre l’atmosfera di una galleria d’arte direttamente in casa propria.

LG Gallery TV può infatti essereappeso a filo muro, grazie al design sottile; lecornici magnetiche personalizzabili, combinate con le tecnologie di gestione della luminosità e del colore (Gallery Mode), che riproducono la texture visiva di un’opera d’arte, permettono di utilizzare il TV come una vera e propria tela digitale su cui riprodurre le proprie opere preferite. Lo schermo riduce i riflessi, mentre la qualità dell’immagine si adatta automaticamente alle variazioni della luce ambientale durante il giorno per una visione sempre ottimale.

Anche LG Gallery TV, come gli altri smart TV LG, è provvisto dellapiattaforma webOSche, oltre a permettere l’accesso un’ampia gamma di app e contenuti di intrattenimento, offre l’accesso aGallery+, l’incredibile servizio di curatela che ospita una raccolta di oltre 4.500 immaginitra opere d’arte, fotografie, immagini di film celebri e scenari ispirati a videogiochi.

Oltre alla libreria preimpostata, gli utenti possono creare immagini con l’IA generativa o visualizzare ricordi dalle proprie foto, per dare sempre un tocco personale all’ambiente. L’opzione che abbina le immagini alla musica, per esempio, permette di creare sempre l’atmosfera giusta, dal relax accompagnato da sonorità indie e lo-fi, fino ai momenti di convivialità con melodie calde e accoglienti.

Disponibile neitagli 55” e 65”,LG Gallery TV è provvisto dellatecnologia MiniLEDe delprocessoreα7 con IA, che combina immagini 4K mozzafiato con audio immersivo AI Sound Pro (9.1.2 canali virtuali).