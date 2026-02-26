Videoproiettore Epson EF-73: ingegneria di lusso per uno stile di vita moderno

Sulla scia del successo di Lifestudio Flex EF-72, Epson ha presentato Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73 – Night black, il videoproiettore lifestyle di qualità progettato per trasformare la casa in un ambiente di intrattenimento, connessione e creatività, rendendo speciale ogni momento, sia che si tratti della serata film, della grande partita, di una sessione di gioco o semplicemente per creare l'atmosfera per una serata in casa.

Progettato per stili di vita in cui tecnologia e arredamento lavorano in armonia, EF-73 Special Lux Edition in versione Night Black è realizzato con materiali pregiati e rifinito con vetro temperato, pelle scamosciata e oro anodizzato per una raffinatezza inconfondibile. Non solo: si caratterizza per il design compatto e scolpito, che si integra totalmente in qualsiasi casa contemporanea; anche la soffusa illuminazione d'ambiente a LED e il caricabatterie wireless per cellulari integrato contribuiscono a renderlo un elemento che si adatta perfettamente a vari spazi della casa (soggiorno, camera da letto, aree condivise), sia durante una tranquilla mattinata sia durante una vivace serata con gli amici.

Con l'Intelligent Instant Setup, questo nuovo videoproiettore regola automaticamente la messa a fuoco e l'allineamento dello schermo, rendendo possibile in pochi secondi apprezzare bellissimi momenti su grande schermo. Grazie alla nitidezza del 4K PRO-UHD, al suono Bose e alla versatilità del display da 30 a 150 pollici, può trasformare qualsiasi parete in una tela straordinaria per film, contenuti, immagini d'ambiente o intrattenimento improvvisato in famiglia.

Costruito in linea con l'impegno di Epson per un design responsabile, con imballaggi riciclabili, funzionamento a basso consumo energetico e una garanzia di cinque anni per una tranquillità a lungo termine, EF-73 combina una tecnologia di proiezione evoluta con un design adatto alla vita moderna. La ventolasilenziosissima (solo 23 dB in modalità eco), le sorgenti luminose a lunga durata, la protezione visiva intelligente (ovvero, nel momento in cui EF-73 riconosce un ostacolo inatteso davanti a sé, sospende la videoproiezione per evitare danni agli occhi) e le modalità di risparmio energetico lo rendono facile e sicuro da usare ogni giorno.

App Epson Projection Studio

L'app Projection Studio–disponibile dal prossimo maggio – consente di creare e condividere esperienze: è possibile caricare, organizzare, proiettare e interagire rapidamente con le foto e i video, ma anche coinvolgere amici e familiari in tempo reale, mentre vengono riprodotti i contenuti, grazie a funzioni interattive quali commenti, emoji e condivisione di foto per dare vita a momenti speciali. Una funzione di controllo remoto integrata consente inoltre di utilizzare il videoproiettore dal telefono.

Caratteristiche e specifiche principali

- risoluzione: 4K PRO-UHD con 8,3 milioni di pixel;

- motore: Motore Epson Triple Core (3LCD × RGB-LED);

- luminosità: 1.000 lumen;

- Supporto di posizionamento: regolabile e girevole - Inclinazione: +45°/ -15°; Girevole: ±90°

- audio: suono Bose con Dolby Audio;

- smart TV: Google TV integrata con accesso a Netflix, Prime Video, Disney+ e molto altro;

- app Projection Studio (iOS/Android): crea e condivide esperienze personalizzate; commenti in tempo reale, emoji e condivisione di foto; telecomando integrato - disponibile da maggio 2026;

- dimensioni del display: 30"-150";

- impostazione: impostazione istantanea intelligente (Auto Focus, Auto Keystone, Auto Screen Fit, Auto Obstacle Avoidance);

- connettività: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6;

- gioco: Modalità ALLM con input lag inferiore a 20 ms;

- touch Illuminazione ambientale: illuminazione LED integrata (4 modalità);

- design: minimalista, di lusso - edizione speciale Lux Night Black - finitura premium;

- comodità: caricabatterie wireless integrato; nota: i telefoni possono essere ricaricati in modalità wireless con la custodia inserita, compresi quelli compatibili con MagSafe. EF-73 non è certificato MagSafe (in quanto non soddisfa i requisiti di 15W e lo smartphone deve essere posizionato manualmente nella posizione di ricarica corretta), ma supporta comunque la ricarica wireless dell’iPhone;

- livello di rumore basso: 28 dB normale, 23 dB eco);

- sostenibilità: design ecologico con protezione visiva intelligente e sorgente luminosa a lunga durata di 20.000 ore;

- garanzia Epson: 5 anni.

Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73 sarà disponibile a partire da aprile 2026, mentre l'app Projection Studio a partire da maggio 2026.