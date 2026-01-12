D-Link presenta i nuovi router Wi-Fi 7 di ultima generazione

D-Link ha annunciato la nuova gamma di router Wi-Fi 7 dual-band, progettata per offrire connettività ultra-veloce, affidabile e intelligente alle case smart e alle piccole imprese. La linea comprende G572 5G NR BE7200 Wi-Fi 7 Router, M36 BE3600 e M95 BE9500 Wi-Fi 7 Smart Mesh Router, R36 BE3600 e R95 BE9500 Wi-Fi 7 Smart Router: modelli progettati per garantire prestazioni di nuova generazione, esperienze d’uso senza interruzioni e una gestione di rete avanzata grazie all’integrazione dell’AI. Con velocità multi-gigabit, latenza ridotta al minimo e flessibilità 5G, i nuovi router supportano le esigenze digitali più avanzate, dallo streaming 8K alla collaborazione in real time, dai workflow in cloud all’espansione dell’ecosistema IoT.

Il G572 combina la potenza del 5G NR con il Wi-Fi 7, e rappresenta la soluzione ideale per abitazioni e piccoli uffici privi di connessioni in fibra. È sufficiente inserire una SIM per attivare una rete ad alte prestazioni, capace di sostenere streaming 8K, cloud gaming e attività collaborative. Antenne esterne opzionali migliorano ulteriormente la ricezione del segnale, mentre il failover Ethernet WAN e il supporto VPN garantiscono sicurezza e continuità operativa. La configurazione è immediata tramite l’app D-Link FALCON o interfaccia web.

Progettati per garantire copertura totale e connessione stabile, garantiscono velocità ultra-elevate, bassa latenza e grande capacità, ideali per applicazioni come lo streaming 8K, il gaming VR e la gestione di ambienti smart home. Multi-Link Operation (MLO), MLO Mesh, crittografia WPA3 e porte WAN/LAN a 2,5 Gbps assicurano una rete fluida e sicura, gestibile in tempo reale tramite l’app AQUILA PRO AI. Il design aerodinamico, ispirato all’eleganza del volo dell’aquila, integra antenne omnidirezionali per copertura a 360° e ha ricevuto il Red Dot Design Award 2025.

Pensati per supportare gli stili di vita digitali più dinamici, l’R95 combina tri-band Wi-Fi 7 con banda a 320 MHz e MLO avanzato, offrendo la massima velocità e reattività, mentre l’R36, più compatto e ideale per case di medie dimensioni, supporta dual-band Wi-Fi 7 e MLO, garantendo comunque prestazioni elevate per streaming, gaming e smart home. Dotati di quattro antenne esterne regolabili ad alto guadagno e porte WAN/LAN a 2,5 Gbps, garantiscono copertura estesa e connessioni cablate ad alte prestazioni, supportando gli stili di vita digitali più dinamici. Grazie all’app AQUILA PRO AI, la rete si ottimizza automaticamente, con analisi d’uso, sicurezza WPA3 e impostazioni proattive che semplificano l’esperienza d’uso.