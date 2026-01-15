ASUS: in arrivo due nuovi PC ad alte prestazioni in formato ultra compatto

ASUS ha presentato due nuovi PC pensati per offrire prestazioni senza compromessi e funzionalità di intelligenza artificiale in un formato ridotto. Forte di un’esperienza ingegneristica consolidata, ASUS amplia ulteriormente la propria offerta di sistemi basati su processori Intel e AMD destinati a creator e aziende che operano sempre più in contesti orientati all’AI.

Pensato per creator, sviluppatori e imprese,ASUS NUC 16 Prooffre prestazioni elevate e un’architettura progettata anche per i carichi di lavoro richiesti dall’intelligenza artificiale. Equipaggiato con processori fino aIntel Core Ultra X9 Serie 3e graficaIntel Arc™ B390, il NUC ASUS 16 Pro garantisce fino a180 TOPSdi potenza AI, quasi il doppio rispetto alla generazione precedente.

Ideale per gestire attività di machine learning, analisi avanzate e applicazioni intelligenti, ASUS NUC 16 Pro supporta le memorieLPDDR5 e LPDDR5xe garantisce fino al20% di prestazioni in piùe unariduzione dei consumi fino al 50%, assicurando la massima efficienza anche con i carichi di lavoro più intensivi. Dotato diun sistema di raffreddamento intelligente a doppia ventola, che consente di mantenere temperature ottimali e contenere la rumorosità, questo nuovo NUC mette a disposizionedue porte LAN da 2.5Gbps, supportoWiFi 7eBluetooth® 6.0, il tutto racchiuso in uno chassis di dimensioni estremamente contenute (0,7 litri). Il PC integra poiASUS AI SuperBuild, che permette di addestrare e personalizzare localmenteLarge Language Models (LLM), contribuendo così alla massima protezione dei dati sensibili. Studiato per garantire affidabilità di livello enterprise, il sistema è stato sottoposto a test secondo standard militari a garanzia della massima resistenza a urti e vibrazioni e a condizioni ambientali estreme.

Il mini PC ASUS ExpertCenter PN55 è un sistemaCopilot+,che combina prestazioni di nuova generazione, funzionalità AI avanzate e sicurezza in un formato ultracompatto. Basato sui più recenti processoriAMD Ryzen™ AI Serie 400con graficaRadeon 800M, il nuovo Mini PC ASUS integra unaNPU da 55 TOPS, che permette di accelerare i carichi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale, migliorando al contempo efficienza energetica e sicurezza dei dati.

Il PC è dotato di untasto Copilot dedicatoche consente l’accesso immediato alle funzionalità AI e integra unsensore di impronte digitali, unmicrofonoe unaltoparlante. Sul piano della connettività, ExpertCenter PN55 dispone didue porte LAN da 2.5Gbps,sei porte USB,WiFi 7eBluetooth 5.4, offrendo la flessibilità necessaria per supportare qualsiasi flusso di lavoro.

Ideale sia in ambienti consumer sia professionali, ExpertCenter PN55 è stato sottoposto a test di livellomilitare, con l’obiettivo di offrire massima affidabilità operativa e continuità delle prestazioni nel tempo.