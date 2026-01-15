Xiaomi presenta REDMI Note 15 Series: resistenza leggendaria grazie alla REDMI Titan Durability

Xiaomi ha annunciato il lancio di REDMI Note 15 Series, composta da cinque modelli: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G e REDMI Note 15. Caratterizzata dalla REDMI Titan Durability, la gamma evidenzia una lunga durata della batteria, una maggiore resistenza alle cadute e una protezione migliorata contro polvere e acqua, insieme a capacità di imaging aggiornate, prestazioni di livello flagship e un'esperienza utente fluida.

Presente in ogni modello, la REDMI Titan Durability integra un'esperienza di lunga durata della batteria, una maggiore resistenza alle cadute e una completa resistenza a polvere e acqua, stabilendo un nuovo standard di durabilità per la serie REDMI Note. REDMI Note 15 Pro+ 5G e REDMI Note 15 Pro 5G guidano la gamma con le caratteristiche più avanzate, mentre tutti i modelli sono progettati per soddisfare le esigenze dell'uso quotidiano.

Al centro di questo aggiornamento c'è un'esperienza della batteria migliorata. REDMI Note 15 Pro+ 5G è dotato di una batteria Silicio-Carbonio (SiC) da 6.500 mAh con il 10% di contenuto di SiC, abbinata a HyperCharge da 100 W e ricarica inversa fino a 22,5 W, offrendo autonomia di livello flagship e ricarica rapida. Al suo debutto nella serie REDMI Note, la tecnologia della batteria SiC consente una maggiore densità energetica in un fattore di forma compatto. In tutti i modelli Pro, la batteria SiC lavora insieme al sistema di gestione della batteria Xiaomi Surge, mantenendo l'80% o più della capacità dopo 1.600 cicli di carica, equivalenti a circa sei anni di utilizzo.Nonostante sia il dispositivo REDMI Note più sottile fino ad oggi, con un profilo di soli 7,35 mm, REDMI Note 15 5G ospita una robusta batteria SiC da 5.520 mAh. In alternativa, REDMI Note 15 presenta una batteria aggiornata da 6.000 mAh. Il supporto per la ricarica inversa su tutta la gamma, inclusi 22,5 W o 18 W a seconda del modello, aggiunge praticità e flessibilità quotidiana.

La durabilità strutturale è rinforzata in tutta la serie. REDMI Note 15 Pro+ 5G e REDMI Note 15 Pro 5G hanno ottenuto la certificazione SGS Premium Performance, che verifica la resistenza a cadute, schiacciamento e flessione. Basati sulla struttura REDMI Titan, entrambi i modelli combinano una scheda madre ad alta resistenza, un telaio centrale rinforzato e un design ammortizzante multistrato, completati da Corning Gorilla Glass Victus 2; insieme consentono una resistenza certificata alle cadute da altezze fino a 2,5 metri. REDMI Note 15 Pro+ 5G incorpora inoltre un pannello posteriore in fibra di vetro ultra resistente per migliorare l'assorbimento degli urti senza aggiungere peso superfluo. Il resto della gamma presenta un design strutturale durevole che ha superato il test SGS di resistenza completa agli urti e alle cadute, offrendo una protezione affidabile nell'uso quotidiano.

Per offrire una protezione completa per l'uso quotidiano, REDMI Note 15 Series alza l'asticella per la resistenza alla polvere e all'acqua. REDMI Note 15 Pro+ 5G e REDMI Note 15 Pro 5G soddisfano gli standard IP66, IP68, IP69 e IP69K e sono certificati per resistere all'immersione a profondità fino a 2 metri per 24 ore. Verificati dalla certificazione TÜV SÜD Smartphone Water-Resistant Endurance, questi modelli incorporano 17 elementi impermeabili progettati con precisione per garantire un'affidabilità a lungo termine. REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G e REDMI Note 15 presentano anche una maggiore resistenza a polvere e acqua, progettata per affrontare schizzi, versamenti e ambienti difficili. Su tutta la gamma, Wet Touch 2.0 assicura che il display rimanga reattivo anche quando lo schermo o le dita sono bagnati, consentendo un funzionamento fluido in condizioni quotidiane.

Progettata per offrire una nitidezza eccezionale in ogni scatto, REDMI Note 15 Series porta un aggiornamento importante nel comparto fotografico nell'intera gamma, combinando sensori ad alta risoluzione, lunghezze focali versatili e fotografia avanzata potenziata dall'AI all'interno del suo segmento. Al centro di questo aggiornamento, REDMI Note 15 Pro+ 5G e REDMI Note 15 Pro 5G presentano una nuova fotocamera da 200MP a chiarezza estrema, alimentata dal debutto globale di un sensore di immagine HPE da 200MP. Questo ampio sensore da 1/1,4 pollici, insieme a zoom in-sensor di livello ottico 2× e 4×, DAG HDR a tripla lunghezza focale e elaborazione AI avanzata, offre immagini dettagliate e fedeli alla realtà in un'ampia gamma di condizioni di illuminazione. I modelli Pro supportano cinque lunghezze focali da 23 mm a 92 mm attraverso una singola lente, consentendo un’inquadratura flessibile per paesaggi, street photgraphy, ritratti e primi piani. Nel frattempo, REDMI Note 15 5G e REDMI Note 15 presentano un sistema di fotocamere estremamente nitide da 108MP, che offre un'esperienza teleobiettivo di livello ottico 3× che copre prospettive da scatti grandangolari a primi piani per ritratti. In tutta la serie, l'imaging è ulteriormente migliorato con strumenti creativi e basati sull'intelligenza artificiale, inclusi un algoritmo di ritratto ultra-nitido, Dynamic shots 2.0 per effetti di movimento e facile modifica con condivisione diretta su Instagram. La post-elaborazione è più facile che mai, con i modelli REDMI Note 15 Pro dotati di Assistente Creatività AI, mentre REDMI Note 15 5G e REDMI Note 15 offrono una suite di strumenti di editing di immagini AI progettati per la creatività quotidiana. Su tutta la serie, sono supportati Rimozione riflesso AI e Bellezza AI, consentendo immagini più pulite e miglioramenti con un solo tocco con il minimo sforzo. Prestazioni aggiornate e connettività più intelligente Oltre alla durabilità e all'imaging, REDMI Note 15 Seris offre prestazioni equilibrate per un'ampia gamma di scenari di utilizzo. Al vertice della serie, REDMI Note 15 Pro+ 5G è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 4 e introduce il sistema di raffreddamento Xiaomi IceLoop nella serie REDMI Note, distinguendosi come l'unica soluzione di raffreddamento LHP nel suo segmento di prezzo e offrendo il triplo dell'efficienza di trasferimento del calore. Su tutta la gamma, una nuova generazione di chipset Snapdragon e MediaTek offre prestazioni più veloci, grafica più fluida e una migliore efficienza energetica. Tutti i modelli supportano Google Gemini¹e Cerchia e cerca con Google, offrendo interazioni personalizzate e ricerche semplici. Inoltre, REDMI Note 15 Pro+ 5G integra ulteriormente Xiaomi HyperAI, offrendo esperienze AI più personalizzate e intelligenti. Per una connettività migliorata, sui modelli Pro viene integrata la Xiaomi Offline Communication, che consente di chiamare altri dispositivi, che supportano questa funzione, che si trovano nel raggio di qualche chilometro senza necessità di rete. REDMI Note 15 Pro+ 5G beneficia inoltre del sintonizzatore Xiaomi Surge T1S, che offre una connettività più forte e stabile su Wi-Fi, Bluetooth®, GPS e reti cellulari. Esperienza immersiva con display ampio e audio potente REDMI Note 15 Series offre un'esperienza visiva immersiva aggiornata con display più grandi e una nitidezza migliorata. REDMI Note 15 Pro+ 5G e REDMI Note 15 Pro 5G presentano display da 6,83 pollici, mentre REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G e REDMI Note 15 sono dotati di display da 6,77 pollici, garantendo una visualizzazione ampia e quasi senza bordi. Con una luminosità di picco fino a 3.200 nit, un dimming PWM a 3840 Hz e tre certificazioni per la cura degli occhi, la serie garantisce visibilità e comfort in varie condizioni di illuminazione. A complemento del display, anche l’audio di REDMI Note 15 Pro+ 5G e REDMI Note 15 Pro 5G è stato migliorato, introducendo un aumento del volume del 400%,mentre il resto della gamma offre un aumento del volume del 300%, fornendo un audio più forte e chiaro per film, musica e giochi. Prezzo, disponibilità e promozione REDMI Note 15 Pro+ 5G è disponibile nei colori Mocha Brown, Glacier Blue e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da: 12 + 512GB è di 529,90€, 8 + 256GB è di 479,90€. REDMI Note 15 Pro 5G è offerto nei colori Titanium Color¹⁹, Glacier Blue, Mist Purple e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da: 12+512 è di 449,90€ - In bundle per la promo di lancio con Xiaomi Smart Band 10 (dal 15/1 alle 10:00 al 13/2 alle 23:59) 8 + 512GB è di 429,90€, 8 + 256GB è di 379,90€. REDMI Note 15 Pro è disponibile nei colori Titanium Color, Glacier Blue e Black, con tre varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da: 8 + 512GB è di 329,90€, in promo fino al 31/01 a 299,90€ da 8 + 256GB è di 249,90€, 6 + 128GB è di 229,90€, in promo fino al 31/01 199,90€ REDMI Note 15 5G è disponibile nei colori Glacier Blue, Mist Purple e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da: 12 + 512GB è di 359,90€, 8 + 256GB è di 299,90€. REDMI Note 15 è disponibile nei colori Glacier Blue, Purple, Forest Green e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da: 8+256GB è di 229,90€ 8 + 256GB è di 229,90€, in promo fino al 31/01 a 199,90€ 6 + 128GB è di 199,90€, in promo fino al 31/01 a 179,90€ La REDMI Note 15 Series è disponibile su Mi.com , Amazon e i principali rivenditori di elettronica di consumo e telefonia