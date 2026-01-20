▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
FUJIFILM espande il portafoglio Apeos per ufficio con le nuove stampanti A4 monofunzione

Le nuove stampanti ApeosPrint C4030 e ApeosPrint 5330 ampliano la gamma Apeos di Fujifilm con stampanti a singola funzione compatte, sicure e dedicate disponibili per gli uffici in tutta Europa.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/01/2026

Prodotti

FUJIFILM ha annunciato il lancio di due nuove stampanti A4 monofunzione (SFP): il modello a colori ApeosPrint C4030 e il modello ApeosPrint 5330 per stampa monocromatica. Fujifilm ha ampliato la propria presenza in Europa con le MFP; ora, per la prima volta, lancia le SFP. Offrono solide funzionalità di sicurezza con un design compatto e salvaspazio per i team di ufficio più impegnati e sono ora disponibili tramite i partner autorizzati Fujifilm nel Regno Unito, in Francia, Italia, Spagna, Polonia e Paesi Bassi.

Entrambe le nuove stampanti monofunzione sono dotate di un sistema di distribuzione bilanciato e sono state realizzate con lo stesso controller e la stessa piattaforma software delle pluripremiate stampanti multifunzione Apeos A3 e A4 di Fujifilm. ApeosPrint C4030 stampa fino a 40 pagine al minuto a colori e in bianco e nero (A4), con una qualità dell'immagine fino a 1.200 × 2.400 dpi. ApeosPrint 5330, invece, stampa fino a 53 pagine al minuto in bianco e nero a 1.200 × 1.200 dpi. La stampa fronte/retro automatica è di serie, con una durata dei dispositivi fino a 300.000 pagine per il modello C4030 e 600.000 pagine per il modello 5330.

Sviluppate da FUJIFILM Business Innovation, le ApeosPrint C4030 e ApeosPrint 5330 offrono un'esperienza utente coerente, caratteristiche di sicurezza comuni e materiali di consumo condivisi con i dispositivi multifunzione Apeos. Ciò semplifica l'installazione e la manutenzione e aiuta i partner a ridurre la complessità della gestione delle scorte di accessori, materiali di consumo e pezzi di ricambio.

Queste SFP offrono inoltre un pannello touch a colori da 5 pollici, identico a quello delle stampanti multifunzione Apeos A4. Gli utenti possono personalizzare la schermata iniziale, stampare direttamente da USB o inviare i lavori da dispositivi mobili utilizzando software e servizi come Print Utility, AirPrint e Mopria Print Service, con connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionale che offre maggiore flessibilità nei moderni luoghi di lavoro ibridi.

Le stampanti ApeosPrint C4030 e ApeosPrint 5330 sono in grado di gestire un'ampia gamma di supporti, dalle buste alla carta spessa, fino a fogli lunghi 215,9 × 520 mm, con una capacità carta scalabile fino a 2.350 fogli utilizzando alimentatori aggiuntivi da 550 fogli.

Entrambi i modelli supportano i nostri servizi Secure Print e il Private Charge Print opzionale basato su scheda IC per aiutare a prevenire l'accesso non autorizzato a documenti privati. Sono compatibili con il più recente standard di sicurezza wireless WPA3 e incorporano un chip di sicurezza TPM 2.0 per proteggere i dati dei dispositivi, oltre a un firmware di automonitoraggio e autoriparazione in grado di rilevare e ripristinare eventuali tentativi di manomissione. L'archiviazione SSD opzionale può essere integrata con le nuove opzioni di autenticazione senza server e stampa on demand di Fujifilm.

Anche il consumo energetico è stato attentamente valutato per contribuire a rendere il lavoro in ufficio più sostenibile. Il toner Super EA-Eco5 fonde a temperatura inferiore, riducendo così il consumo energetico. La modalità di risparmio toner (regolabile a incrementi dell'1%) aiuta inoltre gli uffici a ridurre gli sprechi e i costi di gestione, senza compromettere la qualità e le performance quotidiane.

Le stampanti ApeosPrint C4030 e 5330 condividono lo stesso linguaggio di design industriale delle stampanti multifunzione A4 di Fujifilm e sono già state premiate con i premi iF e Red Dot per il design nel 2025. Le giurie dei premi hanno sottolineato l'ingombro ridotto, le linee pulite e l'idoneità per ambienti di ufficio moderni e flessibili.



