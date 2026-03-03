▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Debuttano i MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max: Apple rivoluziona prestazioni e IA

I nuovi MacBook Pro sono disponibili nei colori nero siderale e argento. I preordini inizieranno mercoledì 4 marzo, con disponibilità effettiva a partire da mercoledì 11 marzo.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 04/03/2026

Prodotti

Apple ha annunciato i nuovi MacBook Pro da 14" e 16", equipaggiati con i rivoluzionari chip M5 Pro e M5 Max. Questi nuovi modelli non sono solo un aggiornamento hardware, ma rappresentano un salto generazionale nel campo dell'intelligenza artificiale on-device, consolidando la posizione del MacBook Pro come il miglior laptop professionale al mondo.

I nuovi chip M5 Pro e M5 Max sono costruiti sulla nuova architettura Fusion di Apple, un design SoC (System on Chip) che garantisce performance straordinarie. La nuova CPU integra i core più veloci al mondo, con configurazioni fino a 18-core che offrono prestazioni multi-thread superiori del 30% rispetto alla generazione precedente.

Il vero protagonista è però il comparto grafico: la GPU di nuova generazione introduce un Neural Accelerator in ogni singolo core. Questo permette:

  • Prestazioni AI fino a 4 volte superiori rispetto ai chip M4.

  • Capacità di elaborazione fino a 8 volte più veloci rispetto ai modelli con chip M1.

  • Supporto avanzato per modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e generazione di immagini in locale.

Per soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano con video 8K e dataset massivi, Apple ha raddoppiato le prestazioni degli SSD, raggiungendo velocità di lettura e scrittura fino a 14,5 GBps. Anche lo storage di base ha ricevuto un potenziamento:

  • M5 Pro: ora parte da 1TB.

  • M5 Max: ora parte da 2TB.

La connettività fa un balzo in avanti grazie al chip Apple N1, che abilita il supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Per la prima volta, i modelli includono inoltre porte Thunderbolt 5, garantendo trasferimenti dati ultra-rapidi e la possibilità di collegare fino a quattro monitor esterni sul modello M5 Max.

Nonostante l'enorme potenza, l'efficienza energetica rimane un punto fermo. Il nuovo MacBook Pro offre un'autonomia incredibile, arrivando fino a 24 ore di batteria. Il display Liquid Retina XDR è ora disponibile con l'opzione vetro con nanotexture, ideale per ridurre i riflessi negli ambienti molto luminosi senza sacrificare il contrasto.

Altre caratteristiche chiave includono:

  • Videocamera Center Stage da 12MP per videochiamate sempre perfette.

  • macOS Tahoe: il nuovo sistema operativo con design Liquid Glass e funzioni di AI integrate.

  • Apple Intelligence: strumenti avanzati per la scrittura, la ricerca e l'automazione, con la massima tutela della privacy.

In linea con l'obiettivo Apple 2030, il nuovo MacBook Pro è realizzato con il 45% di materiali riciclati, tra cui alluminio e cobalto, ed è prodotto utilizzando il 50% di energia rinnovabile.

Prezzi e disponibilità

  • I nuovi MacBook Pro 14" e 16" con M5 Pro e M5 Pro Max possono essere preordinati a partire da domani, 4 marzo, suapple.com/it/storee nell’app Apple Store in 33 Paesi e territori, inclusa l'Italia. Le consegne di tutti i modelli inizieranno mercoledì 11 marzo, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.
  • MacBook Pro 14" con M5 Pro è disponibile a partire da€2.599e da €2.419per il settore Education; MacBook Pro 16" con M5 Pro è disponibile a partire da €3.099e da €2.869per il settore Education.
  • MacBook Pro 14" con M5 Max è disponibile a partire da€4.299e da €3.939per il settore Education; MacBook Pro 16" con M5 Max è disponibile a partire da €4.599e da €4.249per il settore Education. Tutti i modelli sono disponibili nei colori nero siderale e argento.


