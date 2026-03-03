HONOR MagicPad4 sfida i limiti: processore a 3nm e un corpo ultrasottile da record di 4,8 mm

HONOR ha rivelato HONOR MagicPad4, un dispositivo di punta che ridefinisce il concetto di computer portatile, con il tablet più sottile al mondo, con uno spessore di soli 4,8mm.

HONOR MagicPad4 stabilisce un nuovo record mondiale come il tablet più sottile mai realizzato, con uno spessore di soli 4,8mm supera i 5,1mm di iPad Pro. Con un peso di circa 450 grammi, è anche il tablet più leggero della sua categoria. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una rivoluzionaria “struttura a mezzaluna” e all’impiego di una speciale fibra di grado aerospaziale, che aumenta la rigidità del 30% riducendo al contempo il peso del 32%.

Come un ufficio portatile il tablet, tastiera e stilo hanno il peso complessivo di circa 852 grammi, rendendo l’intero sistema più leggero di un MacBook Air da 13 pollici.

Dotato di uno schermo OLED da 12,3 pollici, HONOR MagicPad4 offre un rapporto schermo-corpo del 93% e cornici ultrasottili da soli 4mm, per un’esperienza visiva praticamente senza bordi. Il display supporta una frequenza di aggiornamento leader di settore pari a 165Hz, una risoluzione di 3000 × 1920 pixel e un picco di luminosità di 2400nits HDR, garantendo fluidità eccezionale e ottima visibilità anche all’aperto.

Lo schermo riproduce 1,07 miliardi di colori ed è certificato TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e l’assenza di sfarfallio, privilegiando il comfort visivo anche durante l’uso prolungato. Per proteggere gli utenti, integra sette tecnologie dedicate alla protezione degli occhi, tra cui la regolazione a 5280Hz PWM, l’esclusiva visualizzazione AI a livello di chip per la riduzione della messa a fuoco e l’innovativa tecnologia DOT Eye per il comfort visivo.

HONOR MagicPad4 è il primo tablet al mondo a integrare il processore 3nm Snapdragon 8 Gen 5, offrendo velocità senza precedenti e prestazioni di nuova generazione. Il sistema audio è dotato di otto altoparlanti HONOR Spatial Audio, garantisce un suono immersivo per un’esperienza multimediale superiore e comunicazioni più chiare.

A supporto di queste prestazioni troviamo una batteria da 10,100mAh HONOR SuperCharge da 66W, pensata per assicurare produttività per l’intera giornata e tempi di ricarica ridotti. Le prestazioni rimangono costanti grazie al sistema di raffreddamento HONOR Ice Cooling System, che utilizza un’architettura termica 3D a 13 strati con un’area di dissipazione del calore di ben 81.717mm².

HONOR MagicPad4 si trasforma in una vera workstation attivando la modalità PC, che offre un’esperienza di utilizzo simile a quella di un computer desktop. L’interfaccia smart include un sistema di gestione dei file di classe PC, barre di navigazione dedicate e pieno supporto al mouse. Gli utenti possono utilizzare scorciatoie familiari come Ctrl+C, Alt+Tab e gesti avanzati di selezione multipla per gestire un sofisticato sistema multi-finestra. Questa transizione immediata da tablet a interfaccia desktop consente un multitasking ad alta efficienza, paragonabile a quello dei computer portatili tradizionali.

HONOR MagicPad4 integra poi strumenti di intelligenza artificiale avanzati e una connettività innovativa per semplificare i flussi di lavoro moderni. HONOR AI Memo funge da assistente digitale, generando automaticamente le trascrizioni delle riunioni e identificando i relatori, con il supporto di funzionalità come AI Meeting Agent, promemoria intelligenti, riepiloghi automatici e cancellazione del rumore basata sull’impronta vocale.

Inoltre, grazie a HONOR Connect, il dispositivo offre una connettività fluida tra marchi diversi, permettendo al tablet di funzionare come schermo esteso per i computer Mac e consentendo la connessione e la condivisione istantanea tra dispositivi di qualsiasi brand, inclusi iPhone, iPad e Mac.

Prezzi e disponibilità

HONOR MagicPad4 è disponibile nei colori grigio e bianco.

La versione da 256 GB è proposta a un prezzo consigliato al pubblico di 699,90 €, con un prezzo di lancio di 599,90 €. È inoltre disponibile un package completo (Pad + Keyboard + Pencil) al prezzo di 649,90 €.

La versione da 512 GB è proposta a un prezzo consigliato al pubblico di 799,90 €, con un prezzo di lancio di 699,90 €. Anche per questa configurazione è disponibile il package completo (Pad + Keyboard + Pencil) al prezzo di 749,90 €.