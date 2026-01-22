Streaming: in Italia Prime Video resta di poco davanti a Netflix

JustWatch ha condiviso l’analisi delle quote di mercato delle piattaforme di streaming ad abbonamento (SVOD) nel quarto trimestre 2025 calcolate in base all’attività dei 2,2 milioni di utenti mensili di JustWatch in Italia, che include il cliccare su un’offerta di streaming, l’aggiungere un titolo alla propria watchlist o il contrassegnare un titolo come “visto”.

Secondo la rilevazione, Prime Video è in vetta per quota di mercato tra le piattaforme streaming in Italia con il 25% seguita da Netflix al 24% (entrambe in flessione di un punto percentuale). Disney+ consolida la propria posizione di terzo player stabile al 19% e daventi ad Apple TV+ anch’essa stabile alll’8%.

Nel corso del 2025, Prime Video ha progressivamente ridotto il divario con Netflix fino al sorpasso nel terzo trimestre, mantenuto anche a fine anno, mentre Disney+ e Apple TV+ hanno registrato le crescite più significative. In crescita anche Infinity+ e Paramount+, mentre NOW/Sky e discovery+ restano stabili rispetto all’inizio dell’anno.

