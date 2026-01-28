Photoshop si evolve con nuove funzionalità

Adobe ha annunciato una serie di aggiornamenti per Photoshop pensati per potenziare il lavoro creativo, ridurre le operazioni ripetitive e offrire maggiore controllo e precisione. Dai nuovi All-New Adjustment Layers alle migliorie di Generative Fill e Dynamic Text (beta), i professionisti del digitale potranno concentrarsi sulla creatività, ottenendo risultati più rapidi e raffinati.

Novità principali:

Nuovi layer adattivi: Clarity e Dehaze e Grain consentono di applicare regolazioni non distruttive in modo preciso mascherabili e basate sui livelli direttamente in Photoshop, facilitando la definizione precisa di texture, profondità e dettagli.

I creativi possono aggiungere dimensione alle immagini con Grain, ridurre la foschia atmosferica e bilanciare l’illuminazione con Dehaze, migliorare struttura e nitidezza dei soggetti con Clarity, mascherando e fondendo ciascuna regolazione in modo fluido per un controllo creativo totale sul risultato finale.

Generative Fill, Generative Expand e il Remove Tool potenziati da Firefly offrono risultati di qualità superiore con output a risoluzione 2K, dettagli più nitidi e meno artefatti.

Questi aggiornamenti migliorano l’aderenza al prompt, riducono le giunzioni e creano illuminazione e profondità più naturali, per modifiche più realistiche e rifinite.

Più controllo creativo con Reference Image with Objects in Generative Fill: Reference Image for Generative Fill riceve un importante aggiornamento, dando ai professionisti creativi maggiore controllo preservando l’identità di un oggetto di riferimento durante la generazione e il compositing.

Reference Image con Objects produce risultati che rispettano la geometria della scena, adattandosi correttamente a scala, rotazione, illuminazione, colore e prospettiva.