▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Photoshop si evolve con nuove funzionalità

Grazie a strumenti come Grain, Dehaze e Clarity, i creativi possono infondere tridimensionalità, eliminare le velature atmosferiche e scolpire i dettagli dei soggetti. Ogni regolazione può essere mascherata e sfumata con precisione, garantendo una fusione armoniosa e un controllo artistico assoluto sull'opera finale.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 29/01/2026

Digital Life

Adobe ha annunciato una serie di aggiornamenti per Photoshop pensati per potenziare il lavoro creativo, ridurre le operazioni ripetitive e offrire maggiore controllo e precisione. Dai nuovi All-New Adjustment Layers alle migliorie di Generative Fill e Dynamic Text (beta), i professionisti del digitale potranno concentrarsi sulla creatività, ottenendo risultati più rapidi e raffinati.

Novità principali:

  • Nuovi layer adattivi: Clarity e Dehaze e Grain consentono di applicare regolazioni non distruttive in modo preciso mascherabili e basate sui livelli direttamente in Photoshop, facilitando la definizione precisa di texture, profondità e dettagli.
  • I creativi possono aggiungere dimensione alle immagini con Grain, ridurre la foschia atmosferica e bilanciare l’illuminazione con Dehaze, migliorare struttura e nitidezza dei soggetti con Clarity, mascherando e fondendo ciascuna regolazione in modo fluido per un controllo creativo totale sul risultato finale.
  • Generative Fill, Generative Expand e il Remove Tool potenziati da Firefly offrono risultati di qualità superiore con output a risoluzione 2K, dettagli più nitidi e meno artefatti.
  • Questi aggiornamenti migliorano l’aderenza al prompt, riducono le giunzioni e creano illuminazione e profondità più naturali, per modifiche più realistiche e rifinite.
  • Più controllo creativo con Reference Image with Objects in Generative Fill: Reference Image for Generative Fill riceve un importante aggiornamento, dando ai professionisti creativi maggiore controllo preservando l’identità di un oggetto di riferimento durante la generazione e il compositing.
  • Reference Image con Objects produce risultati che rispettano la geometria della scena, adattandosi correttamente a scala, rotazione, illuminazione, colore e prospettiva.
  • Dynamic Text (beta): Nuovo in beta, Dynamic Text rende semplice trasformare qualsiasi livello di testo in forme circolari, arcuate o curvate con un solo clic. Basta selezionare Dynamic Text e scegliere una forma e Photoshop adatterà e ridimensionerà automaticamente il testo, permettendo di creare, spostare e perfezionare il testo lungo percorsi rapidamente, senza soluzioni alternative laboriose.


Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Le novità Sony al BSC Expo 2026
Digital Life
Kaspersky: famiglie sempre più connesse, in...
Digital Life
Milioni di account di clienti coinvolti in un...
Digital Life
Streaming: in Italia Prime Video resta di poco...
Digital Life
Osservatorio Blockchain & Web3 PoliMi: in...
Digital Life
Gli italiani e l’IA, Altroconsumo: solo il 33%...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.