Dalle installazioni immersive agli "esercizi" digitali per i bambini: a Firenze in arrivo il Bright Festival

Tre giorni dedicati alla creatività digitale, all’arte immersiva e alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale applicata alla cultura.

Dal17 al 19 apriletornaa Firenze il Bright Festival,evento internazionale che mette in dialogo arte, tecnologia e innovazione attraverso installazioni interattive, momenti di formazione e spettacoli audiovisivi.

Il festival si svolgerà traStazione Leopolda, The Social Hub e Innovation Center di Fondazione CR Firenze, trasformando per tre giorni la città in uno spazio aperto alle nuove forme di espressione digitale.

Cuore dell’evento saranno leinstallazioni immersive e l’arte digitaleospitate alla Stazione Leopolda, dove il pubblico potrà attraversare ambienti interattivi e opere audiovisive che esplorano il rapporto tra luce, suono, spazio e tecnologie emergenti.

Accanto all’esperienza espositiva, il programma prevede ancheworkshop, masterclass e talkdedicati alle applicazioni dell’intelligenza artificiale, al design digitale e ai nuovi linguaggi della comunicazione visiva, oltre a performance audiovisive e musica elettronica.

Tra gli appuntamenti ancheuna sezione dedicata all’infanzia, pensata per avvicinare i più piccoli all’uso creativo e consapevole delle tecnologie digitali attraverso esperienze interattive.