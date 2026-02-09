Disponibile LibreOffice 26.2

The Document Foundation ha annunciato il rilascio di LibreOffice 26.2, la versione più recente della suite per ufficio gratuita e open source scelta da milioni di utenti in tutto il mondo. Questa versione rende più facile che mai per gli utenti creare, modificare e condividere documenti secondo le proprie esigenze. Progettata sia per gli utenti privati che per le organizzazioni, continua a essere un'alternativa affidabile ai software per ufficio proprietari.

Novità di LibreOffice 26.2

• Miglioramento delle prestazioni e della reattività in tutta la suite, consentendo di aprire, modificare e salvare documenti di grandi dimensioni in modo più fluido.

• Maggiore compatibilità con i documenti creati con software di office proprietari e open core, riducendo i problemi di formattazione e le sorprese.

• Comportamento dell'interfaccia utente perfezionato per un'esperienza più pulita e coerente.

• Supporto esteso per gli standard aperti, rafforzando l'accesso a lungo termine ai documenti

• Centinaia di correzioni di bug e miglioramenti della stabilità forniti dalla comunità globale di LibreOffice.

“LibreOffice 26.2 mostra cosa succede quando il software è costruito intorno agli utenti, non ai modelli di business, e come il software open source può offrire una suite di produttività moderna e raffinata senza compromettere la libertà degli utenti”, ha affermato Florian Effenberger, direttore esecutivo di The Document Foundation. “Questa versione punta sulla velocità, l'affidabilità e il controllo dei documenti da parte degli utenti”.

LibreOffice 26.2 è disponibile per Windows, macOS e Linux e supporta oltre 120 lingue. Può essere utilizzato a casa, nelle aziende, nelle scuole e nelle istituzioni pubbliche, senza costi di licenza e senza vincoli di fornitura.