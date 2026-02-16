Altroconsumo: Netflix servizio di streaming più apprezzato, seguito da Apple TV+ e Disney+

Altroconsumo ha presentato una nuova indagine sulla soddisfazione degli utenti di telefonia, di contenuti streaming e sulle pay tv, basata sulle opinioni di oltre 20.000 consumatori italiani.

Dopo il leggero arretramento registrato lo scorso anno, Netflix recupera terreno e raggiunge la qualità ottima, tornando a distinguersi come riferimento per molti utenti. È un avanzamento contenuto, ma simbolico: dimostra che anche piccoli aggiustamenti sull’esperienza d’uso e sull’offerta complessiva possono incidere sul giudizio finale.

Le altre piattaforme mantengono valutazioni buone, in linea con quelle del 2025, ma senza compiere lo stesso salto. Apple TV+ e Disney+ restano molto apprezzate, mentre DAZN e Vodafone Tv scontano giudizi decisamente meno generosi, scivolando agli ultimi posti.

Netflix è il servizio di streaming più apprezzato e raggiunge la soglia di qualità ottima ottenendo il titolo di “Provider Consigliato”. Seguono Apple TV+ e Disney +, con giudizi molto buoni ma inferiori al livello di eccellenza. Gli utenti premiano soprattutto qualità dei contenuti e facilità d’uso, mentre prezzo e condizioni di abbonamento incidono sempre di più sulla valutazione complessiva. Soddisfazione bassa per DAZN, ma soprattutto per Vodafone Tv.

Nel mercato della telefonia mobile si conferma una tendenza ormai consolidata: gli utenti apprezzano in particolare gli operatori low cost e virtuali, capaci di offrire tariffe semplici, costi contenuti e un’esperienza complessiva coerente con quanto promesso. Molti di questi operatori raggiungono livelli di soddisfazione ottima, dimostrando che non è necessario disporre di infrastrutture proprie per conquistare la fiducia dei clienti. Iliad è al vertice della classifica complessiva, seguita da Ho., CoopVoce e Spusu. Grazie all’ottimo livello di soddisfazione espresso dagli utenti intervistati, ottengono il titolo di “Provider Consigliato”.

Un dato trasversale merita però attenzione: per tutti gli operatori la soddisfazione per le telefonate è più alta rispetto a quella per internet mobile. Le chiamate vengono giudicate in modo più positivo per qualità e affidabilità, mentre la navigazione in mobilità raccoglie valutazioni più prudenti. Un segnale che riflette l’esperienza quotidiana degli utenti: copertura e stabilità delle chiamate sono ormai consolidate, mentre su velocità e continuità della connessione dati pesano ancora differenze territoriali, congestione della rete e aspettative sempre più elevate. Rispetto all’anno scorso, Vodafone recupera e si colloca in quinta posizione. Optima, Fastweb e Very Mobile migliorano di poco ma rimangono in una fascia buona, senza compiere un salto netto. In coda si colloca PosteMobile. Non emergono bocciature, ma una conferma: i grandi operatori tradizionali faticano di più a convincere quando l’offerta appare complessa o poco allineata alle esigenze reali. Le differenze tra operatori si fanno sentire soprattutto sull’uso di internet, meno sulle chiamate. Per questo conviene valutare attentamente copertura e prestazioni nella propria zona, senza dare per scontato che i provider più noti garantiscano l’esperienza migliore.