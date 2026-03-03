Apple svela Studio Display e Studio Display XDR: il nuovo standard per i professionisti con mini-LED, 5K e 120Hz

Apple ha presentato una nuova ed elegante famiglia di display progettati per integrarsi perfettamente con l'ecosistema Mac offrendo soluzioni all'avanguardia sia per l'utente consumer che per il professionista più esigente. Il nuovo Studio Display si conferma il compagno ideale per la produttività quotidiana e creativa grazie al suo pannello Retina 5K da 27 pollici con 600 nit di luminosità. Questo modello integra una videocamera Center Stage da 12MP potenziata dalla funzione Panoramica Scrivania un array di tre microfoni professionali e un sistema a sei altoparlanti capace di produrre bassi più profondi del 30% rispetto al passato. La connettività fa un balzo in avanti con l'introduzione della tecnologia Thunderbolt 5 che permette di collegare in serie fino a quattro monitor raggiungendo l'incredibile risoluzione complessiva di quasi 60 milioni di pixel.

Per chi non accetta compromessi Apple ha svelato lo Studio Display XDR un monitor che porta l'esperienza visiva professionale a livelli mai raggiunti prima. Dotato di un pannello Retina XDR 5K da 27 pollici questo display sfrutta un'evoluta retroilluminazione mini-LED con oltre 2.300 zone di dimming locale per garantire un contrasto di 1.000.000:1 e una luminosità HDR di picco di 2.000 nit. Oltre alla copertura delle gamme cromatiche P3 e Adobe RGB fondamentali per il color grading e la stampa professionale lo Studio Display XDR introduce un refresh rate a 120Hz con sincronizzazione adattiva. Questa tecnologia assicura una reattività impeccabile e una fluidità assoluta nei movimenti rendendolo lo strumento perfetto per il montaggio video HDR l'animazione 3D e il gaming ad alte prestazioni.





Entrambi i modelli sono stati progettati per semplificare la gestione dello spazio di lavoro fungendo da veri e propri hub grazie alle porte USB-C aggiuntive e alla potenza di ricarica erogata tramite il cavo Thunderbolt 5 Pro incluso capace di alimentare velocemente anche un MacBook Pro da 16 pollici. Studio Display e Studio Display XDR offrono diverse opzioni di configurazione tra cui il vetro standard o con nanotexture per eliminare i riflessi oltre a una gamma di sostegni versatili per regolare inclinazione e altezza con estrema precisione.

Con prezzi che partono da €1.699 per il modello Studio e da €3.499 per la versione XDR i nuovi display saranno disponibili per il preordine dal 4 marzo con le prime consegne previste per l'11 marzo segnando un nuovo traguardo nell'eccellenza tecnologica di Apple.