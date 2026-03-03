Apple lancia il nuovo MacBook Air M5: raddoppia l’archiviazione e debutta la super-connettività wireless

Apple ha presentato ufficialmente il nuovo MacBook Air equipaggiato con il chip M5, un aggiornamento che trasforma il portatile più amato al mondo in una vera centrale operativa per l'intelligenza artificiale. Grazie a una CPU più scattante e a una GPU di nuova generazione dotata di un Neural Accelerator in ogni singolo core, il nuovo chip garantisce prestazioni fino a quattro volte superiori nelle attività AI rispetto al modello M4 e quasi dieci volte superiori rispetto alla prima generazione M1. Questa evoluzione tecnica permette di gestire con estrema fluidità flussi di lavoro complessi, come l'esecuzione di grandi modelli linguistici on-device o l'editing video professionale, mantenendo al contempo il design iconico in alluminio sottile e la totale silenziosità garantita dall'assenza di ventole.

Una delle novità più rilevanti riguarda lo spazio di archiviazione di base che raddoppia passando a 512GB di serie, con una nuova unità SSD capace di velocità in lettura e scrittura due volte superiori rispetto al passato. Per chi necessita di una capacità ancora maggiore, il dispositivo è ora configurabile fino a 4TB, offrendo agli utenti creativi e aziendali tutto lo spazio necessario per gestire librerie fotografiche o set di dati massivi direttamente sul dispositivo. La connettività fa un balzo in avanti grazie all'integrazione del chip wireless proprietario N1, che abilita il supporto alle tecnologie Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 per collegamenti sempre stabili e rapidi anche negli ambienti più affollati.

L'esperienza d'uso è esaltata dallo spettacolare display Liquid Retina disponibile nelle varianti da 13 e 15 pollici, che garantisce una fedeltà cromatica assoluta e una luminosità di 500 nit. Per le comunicazioni professionali, Apple ha introdotto una videocamera Center Stage da 12MP che mantiene l'utente sempre al centro dell'inquadratura, supportata da un sistema audio spaziale avvolgente e da tre microfoni in array di alta qualità. Nonostante l'incremento di potenza, l'efficienza energetica del chip M5 permette di raggiungere le 18 ore di autonomia, offrendo una libertà di movimento senza precedenti per chi studia o lavora in mobilità.

Il nuovo MacBook Air beneficia inoltre della potenza di macOS Tahoe e delle funzioni di Apple Intelligence, che introducono strumenti innovativi come la traduzione in tempo reale nelle chiamate e l'automazione intelligente dei flussi di lavoro tramite comandi rapidi avanzati.

Il nuovo MacBook Air con chip M5 può essere preordinato a partire dalle 15:15 CET di mercoledì 4 marzo, suapple.com/it/storee nell’app Apple Store in 33 Paesi e territori, inclusa l'Italia. Le consegne inizieranno mercoledì 11 marzo, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

MacBook Air 13" con M5 è disponibile a partire da€1.249e da€1.139per il settore Education; MacBook Air 15" con M5 è disponibile a partire da€1.549e da€1.429per il settore Education. Entrambi i modelli sono disponibili nei colori celeste, mezzanotte, galassia e argento.