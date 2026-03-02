Xiaomi presenta la Xiaomi 17 series, con lo spirito inconfondibile di Leica

Xiaomi ha presentato la sua nuovaXiaomi 17 Series, mostrando gli ultimi progressi dell'azienda nella tecnologia mobile.

Xiaomi 17 Series presenta un design minimalista che privilegia l'eleganza e un look professionale. Linee pulite, bordi levigati e un layout essenziale creano un aspetto sobrio e deciso, che riflette la raffinatezza della serie. Il design di Xiaomi 17 Series, definito da curve ‘Golden Arc’ perfezionate attraverso innumerevoli iterazioni, contribuisce a una presa confortevole e sicura. Grazie a un design ricercato e a tecniche di produzione LIPO all'avanguardia, le cornici ultra-sottili assicurano che Xiaomi 17 Series sia comoda e facile da impugnare, offrendo al contempo un display quasi senza bordi.

Xiaomi 17 Ultra, il più sottile e leggero Xiaomi Ultra di sempre, misura solo 8,29 mm di spessore e pesa appena 218,4 g, sfoggiando un corpo raffinato e completamente piatto con cornici ultra-sottili e un modulo fotografico riposizionato, più piccolo e meno invasivo. Disponibile in White, Black e il nuovo Green Starlit,³ offre un aspetto premium che si addice a un dispositivo da vero top di gamma. Oltre al suo aspetto mozzafiato, laXiaomi Guardian Structuregarantisce una robusta durabilità conXiaomi Shield Glass 3.0, che offre il 30% in più di resistenza alle cadute rispetto a Xiaomi 15 Ultra, un retro in fibra di vetro ad alta resistenza, un telaio in lega di alluminio e una classificazione IP68 per una protezione completa contro polvere e umidità.

Per un'esperienza di imaging e di tecnologia ancora più compatta,Xiaomi 17misura 8,06 mm²di spessore e pesa solo 191 g, pur integrando una potenza di calcolo di fascia alta, capacità di imaging avanzate e una batteria robusta. Disponibile nelle accattivanti colorazioni, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue e il classico Black, presenta un modulo fotografico ridisegnato, una curvatura significativamente ridotta nella transizione del telaio e cornici ultra-sottili da 1,18 mm. Oltre a un design elegante, audace e di grande impatto visivo, Xiaomi 17 è costruito per durare, con laXiaomi Guardian Structureche vanta un telaio in alluminio 6M42, Xiaomi Shield Glass e certificazione IP68, garantendo durata e tranquillità.

Xiaomi continua quindi la sua partnership conLeicaper offrire un'esperienza di imaging professionale su Xiaomi 17 Series. Basata sul trattamento e la configurazione delle lenti otticheLeica UltraPure, la nuova serie offre prestazioni affidabili in un'ampia gamma di condizioni di illuminazione, preservando i dettagli sia nelle scene luminose che in quelle in condizioni di scarsa luce. Una configurazione di lenti di alta gamma con rivestimento multistrato aiuta a ridurre i riflessi e le interferenze ottiche, permettendo a una luce più pulita di raggiungere il sensore. L'imaging della serie è supportato da strumenti comeAI Creativity Assistante funzionalità diXiaomi HyperConnect, tra cui la condivisione di file e la configurazione Multicam, consentendo un flusso di lavoro di scatto e modifica più flessibile.

Progettato per una cattura di immagini potente e versatile, Xiaomi 17 Ultra apre nuove strade conil primo sensore della fotocamera principale LOFIC da 1" di Xiaomi. Il sensore diimmagine Light Fusion 1050Lutilizza una tecnologia capacitiva all'avanguardia per aumentare significativamente la capacità di "full-well" e abilitare prestazioni HDR di prossima generazione. Un altro importante passo avanti è lafotocamera Leica da 200 MP 75–100 mm, dotata di uno zoom ottico meccanico 75–100 mm. Costruita secondo i riferimenti otticiLeica APO, la fotocamera teleobiettivo mantiene un'elevata qualità dell'immagine con ghosting e alterazioni cromatiche minime su tutta la gamma di zoom, e si estende a una lunghezza focale equivalente di 400 mm (17,2x) grazie alla tecnologia avanzata del sensore per una fotografia a lungo raggio eccezionale. Oltre alle sue avanzate capacità fotografiche, Xiaomi 17 Ultra offre una videografia ultra-dinamica con funzionalità di registrazione, colore e stabilizzazione di livello cinematografico, inclusa la registrazioneDolby VisionoACES Logfino a 4K 120fps su entrambe le fotocamere principale e teleobiettivo.

Xiaomi 17 è dotato di un sistema fotografico altrettanto potente e versatile, che ruota attorno al sensore di immagine Light Fusion 950 top di gamma con dimensioni di 1/1.31" e Super Pixel 4-in-1 da 2,4μm, offrendo un'impressionante gamma dinamica elevata di 13.5EV per immagini ricche e fedeli alla realtà in qualsiasi condizione di illuminazione. A completare il tutto ilteleobiettivo flottante Leica da 60 mm, che offre ritratti a 60 mm, zoom ottico di livello 5x, macro precisa a 10 cm e AI Ultra Zoom 20x. Per gli autoritratti, unanuova fotocamera frontale da 50MPoffre un autofocus migliorato sia a brevi che a lunghe distanze. La videografia è altrettanto solida, supportando la registrazione4K 60fps Dolby Visione4K 60fps Logper dettagli nitidi, colori coerenti e una stabilità impressionante, migliorando la chiarezza e snellendo il flusso di lavoro per acquisizioni di livello professionale.

Grazie alla ricca tradizione fotografica di Leica, il sistema fotografico all'avanguardia di Xiaomi 17 Ultra può essere ulteriormente potenziato con due accessori che sono stati aggiornati. Il nuovoXiaomi 17 Ultra Photography Kitpresenta un design significativamente più leggero e compatto, che include un cinturino da polso, un otturatore a due fasi personalizzabile, un pulsante video dedicato e una classificazione IP54, il tutto ispirato alle fotocamere professionali e disponibile in vari colori. Per gli appassionati,Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Proeleva l'esperienza con un'impugnatura premium in pelle PU antiscivolo che ricorda le iconiche macchine Leica, una batteria integrata da 2000mAh (tip.), un pulsante di scatto rimovibile per un'ergonomia personalizzata e un'interfaccia utente unica in modalità Fastshot, offrendo un controllo completo per scatti professionali.

Ogni dispositivo di Xiaomi 17 Series è dotato della piattaforma mobile leader del settoreSnapdragon 8 Elite Gen 5, che offre prestazioni ineguagliabili e il set di funzionalità più avanzato disponibile su un SoC mobile. La CPU Qualcomm Oryon di terza generazione ad alte prestazioni e personalizzata, la GPU Qualcomm Adreno di nuova generazione, l'NPU Qualcomm Hexagon avanzata, la RAM e lo storage sono adatti ai compiti mobili più esigenti e soddisfano facilmente le esigenze degli utenti, tra cui acquisizione rapida di foto e video, videochiamate in alta definizione, multitasking ad alta produttività e gaming intensivo. Xiaomi 17 Series introduce laHyperCharge fino a 100We, in aggiunta, la ricarica PD-PPS da 100W, che apre a un'ampia gamma di caricabatterie compatibili.

Xiaomi 17 Series introduce una nuova generazione di potenza con la sua rivoluzionariaXiaomi Surge Battery, caratterizzata da un contenuto di silicio del 16%, leader del settore, per una notevole densità energetica e longevità. Xiaomi 17 Ultra ospita una massiccia capacità della batteria di 6000mAh (tip.), supportando laHyperCharge cablata da 90We laHyperCharge wireless da 50W, mentre Xiaomi 17 vanta una capacità della batteria ancora maggiore di 6330mAh (tip.) conHyperCharge cablata da 100WeHyperCharge wireless da 50W.⁴ Questa tecnologia avanzata della batteria contribuisce al design sottile e leggero della serie, garantendo un'esperienza fluida e ricca di funzionalità con una ricarica rapida.

Dotata di display progettati per eguagliare le sue capacità di imaging e prestazioni, Xiaomi 17 Series presenta pannelli OLED personalizzati con una luminosità di picco fino a 3.500 nits, garantendo una chiara visibilità in qualsiasi condizione di illuminazione. La frequenza di aggiornamento LTPO 1–120Hz, combinata con il DC dimming, offre immagini fluide e confortevoli con un affaticamento minimo degli occhi durante un uso prolungato.

La serie introduce il pannello display M10 personalizzato da Xiaomi, che offre una maggiore luminosità con un'efficienza energetica migliorata. Xiaomi 17 Ultra debutta anche con la tecnologiaXiaomi HyperRGB, un layout di subpixel OLED riprogettato che migliora la chiarezza e ottimizza ulteriormente il consumo energetico, rafforzando la reputazione di Xiaomi per display nitidi e vivaci.

Prezzi e Disponibilità

Xiaomi 17 Series

I nuovi prodotti diXiaomi 17 Seriessono disponibili su mi.com, Amazon, operatori telefonici e nei principali rivenditori di elettronica di consumo e telefonia, nelle seguenti varianti di memorie e colorazioni:

Xiaomi 17 è disponibile in 4 opzioni di colore: Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue , con varianti di storage da 12+256 e 12+512 . I prezzi suggeriti partono da 999,90€ .

è disponibile in 4 opzioni di colore: , con varianti di storage da e . I prezzi suggeriti partono da . Xiaomi 17 Ultra è disponibile in 3 opzioni di colore: Black, White, Starlit Green , con varianti di storage da 16+512 e 16+1T . I prezzi suggeriti partono da 1.499,90€ .

Ultra è disponibile in 3 opzioni di colore: , con varianti di storage da e . I prezzi suggeriti partono da . Leica Leitzphone powered by Xiaomiè disponibile nel coloreBlacke con storage da16+1T. I prezzi suggeriti partono da1.999,90€. Venduto su mi.com e Leica store.

Offerte per il periodo di lancio

Xiaomi 17 Seriesè disponibile con un’offerta speciale divendita abbinata con Xiaomi TV A Pro 50 2026(dal valore di 399,99€)ai rispettivi prezzi:

-Xiaomi 17nelle versioni da:

12+256a1.000,90€solo su mi.com

12+512a1.100,90€su mi.com e i principali store di elettronica di consumo e telefonia.

-Xiaomi 17 Ultradisponibile su mi.com, Amazon e nei principali negozi di elettronica di consumo nelle versioni16+512e16+1024sono disponibili rispettivamente a un prezzo consigliato al pubblico di1.500,90€e1.700,90€

-Leica Leitzphone powered by Xiaomiè disponibile su mi.com a un prezzo consigliato al pubblico a2.000,90€.