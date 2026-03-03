Arriva iPhone 17e: potenza e accessibilità nella nuova linea Apple

Apple amplia la gamma iPhone 17 con il nuovo iPhone 17e, un dispositivo che coniuga un prezzo competitivo a prestazioni di alto livello grazie all'integrazione del chip A19 di ultima generazione e dell'innovativo modem C1X, capace di raddoppiare le velocità cellulari rispetto alla versione precedente. Il comparto fotografico si affida a una lente Fusion da 48MP con teleobiettivo 2x di qualità ottica, ideale per scatti professionali e video in 4K Dolby Vision, mentre l'esperienza visiva è garantita da un display Super Retina XDR da 6,1" protetto dal nuovo Ceramic Shield 2, che triplica la resistenza ai graffi e riduce drasticamente i riflessi.

Realizzato in alluminio aerospaziale, un materiale robusto ma leggero, ha una resistenza a schizzi, gocce e polvere di grado IP68.4 La parte frontale in Ceramic Shield 2, di cui sono dotati tutti i modelli della linea iPhone 17, è un materiale più duro rispetto a qualsiasi vetro per smartphone, e un rivestimento progettato da Apple offre una resistenza ai graffi tre volte superiore rispetto alla generazione precedente e migliori proprietà antiriflesso.

iPhone 17e integra poi il chip A19 di ultima generazione basato su un’evoluta tecnologia a 3 nanometri che garantisce prestazioni di alto livello. La CPU 6-core, più veloce ed efficiente, è fino a due volte più rapida rispetto a quella di iPhone 11 e può gestire qualunque task, da attività semplici come lo scorrimento delle foto fino a funzioni avanzate di Apple Intelligence come Ripulisci. La GPU 4-core con Neural Accelerator rende possibile il gaming di livello console in ambito mobile, supportando anche i titoli AAA che richiedono maggiore potenza e ray tracing con accelerazione hardware per illuminazione e riflessi più realistici. Il Neural Engine 16-core aggiornato è ottimizzato per grandi modelli generativi e, insieme ai Neural Accelerator integrati in ogni GPU, permette a Apple intelligence e altri modelli di AI di funzionare più velocemente rispetto alla generazione precedente.

iPhone 17e può contare inoltre su C1X, il modem cellulare di ultima generazione progettato da Apple. C1X è fino a due volte più veloce del C1 di iPhone 16e e raggiunge la stessa velocità di iPhone Air. C1X usa il 30% di energia in meno rispetto al modem di iPhone 16 Pro, un altro aspetto che contribuisce all’eccezionale autonomia di un giorno intero di iPhone 17e.

iPhone 17e ha di serie iOS 26, con un nuovo, bellissimo design, le potenti funzioni di Apple Intelligence e importanti miglioramenti alle app che le persone usano quotidianamente.7 Il nuovo design con Liquid Glass rende più espressive e piacevoli le esperienze nelle app e a livello di sistema, permettendo di concentrarsi meglio sui contenuti senza rinunciare alla familiarità di iOS. Inoltre, introduce nuovi modi di personalizzare iPhone. Apple Intelligence consente di comunicare in altre lingue con la funzione “Traduzione in tempo reale” disponibile in Messaggi, FaceTime, Telefono, e tramite gli AirPods. Intelligenza visiva arriva anche sullo schermo di iPhone: ora l’utente può cercare, interagire e fare domande sul contenuto che visualizza mentre fa uno screenshot. Per evitare distrazioni, la funzione “Filtro delle chiamate” risponde in automatico ai numeri sconosciuti chiedendo il motivo della telefonata, mentre “Assistente di attesa” rimane in linea al posto dell’utente mentre aspetta che una persona reale risponda alla chiamata. In Messaggi ora si può scegliere di filtrare i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti e spostarli in una cartella dedicata per non creare confusione nell’elenco delle conversazioni.

Prezzo e disponibilità:

iPhone 17e sarà disponibile nei colori nero, bianco e rosa chiaro, e nei modelli da 256GB e 512GB, a partire da €729 o €30,37 al mese per 24 mesi.

Con Apple Trade In, è possibile ricevere fino€100di credito dando in permuta un iPhone 11, o fino a €205 di credito dando in permuta un iPhone 13. Queste opzioni sono disponibili sull’Apple Store online e presso gli Apple Store.Per vedere quanto potrebbe essere valutato il proprio dispositivo e i termini e le condizioni di Apple Trade In, è possibile visitareapple.com/it/shop/trade-in.

I clienti di oltre 70 Paesi e territori, tra cui l'Italia, potranno preordinare iPhone 17e dalle ore 15:15 CET di mercoledì 4 marzo, con disponibilità a partire da mercoledì 11 marzo.