Apple rivoluziona la gamma iPad Air con il chip M4 e nuove funzioni AI

Apple ha ufficialmente presentato il nuovo iPad Air, un aggiornamento significativo che porta la potenza del chip M4 e una memoria potenziata all'interno del suo tablet più versatile, mantenendo invariato il prezzo di partenza. Il nuovo processore garantisce un salto prestazionale notevole, con una velocità superiore del 30% rispetto al precedente modello M3 e ben 2,3 volte più scattante rispetto alla generazione con M1. Questa evoluzione non riguarda solo la potenza bruta della CPU e della GPU a 9 core, che ora supporta il ray tracing con accelerazione hardware per un gaming ultra-realistico, ma si estende soprattutto all'intelligenza artificiale.

Grazie a un Neural Engine da 16 core tre volte più rapido e a 12GB di memoria unificata, iPad Air diventa uno strumento formidabile per gestire modelli AI complessi, velocizzando attività quotidiane come la trascrizione di appunti, l'editing video professionale in Final Cut Pro e l'analisi dei dati in tempo reale.

Oltre alle prestazioni interne, Apple ha introdotto per la prima volta su iPad Air i chip di rete proprietari N1 e C1X, che elevano gli standard della connettività wireless. Il chip N1 abilita il supporto alle tecnologie Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, migliorando l'affidabilità delle connessioni domestiche, mentre il modem C1X garantisce prestazioni dati su rete cellulare fino al 50% più veloci, riducendo al contempo il consumo energetico del 30%.

Disponibile nei due formati da 11 e 13 pollici, il dispositivo si adatta sia a chi cerca l'estrema portabilità sia a chi necessita di una superficie di lavoro più ampia per il multitasking, il tutto esaltato dalle novità di iPadOS 26. Il nuovo sistema operativo introduce un'interfaccia raffinata in Liquid Glass e un sistema di gestione delle finestre più intuitivo, trasformando il tablet in una postazione di lavoro completa, specialmente se abbinato ad accessori come la Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard.

Grande attenzione è stata dedicata anche al comparto multimediale e al design, con la videocamera frontale da 12MP ora posizionata sul lato lungo per una migliore esperienza nelle videochiamate Center Stage e altoparlanti stereo evoluti che offrono una qualità audio superiore nel modello più grande.

Sul fronte della sostenibilità, iPad Air prosegue il cammino verso l'obiettivo Apple 2030, essendo realizzato con il 30% di materiali riciclati e alimentato da energia pulita lungo tutta la filiera produttiva. Disponibile in quattro eleganti colorazioni tra cui blu e grigio siderale, il nuovo iPad Air può essere preordinato dal 4 marzo con disponibilità effettiva dall'11 marzo.

I prezzi rimangono estremamente competitivi, partendo da 669€ per la versione da 11 pollici e da 869€ per quella da 13 pollici, confermandosi come una scelta eccellente per studenti, creativi e professionisti in cerca di un equilibrio perfetto tra innovazione e valore.