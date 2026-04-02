Bus Bound: l'edizione fisica arriva su console a maggio

Saber Interactive, in collaborazione con lo sviluppatore stillalive studios, ha confermato che l'atteso Bus Bound arriverà in edizione fisica il prossimo 28 maggio. Questa versione retail, dedicata esclusivamente alle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series, è stata realizzata grazie alla partnership con Microids, che si è occupata della progettazione e della produzione del supporto fisico.

Il cuore dell'esperienza di Bus Bound risiede in una metropoli vibrante e completamente simulata, dove ogni quartiere possiede un proprio ritmo unico. I giocatori avranno il compito di esplorare questo vasto ambiente urbano, passando da incroci trafficati a zone residenziali silenziose, con l'obiettivo di migliorare attivamente la vita dei cittadini. Non si tratta solo di guidare, ma di un vero e proprio progetto di evoluzione urbana: potenziando le fermate e sbloccando nuovi percorsi, gli utenti potranno vedere i vari distretti trasformarsi in spazi più vivaci e a misura di pedone.

Per quanto riguarda il parco veicoli, il titolo vanta una selezione di 17 autobus disponibili al lancio, inclusi modelli iconici americani come il New Flyer Xcelsior e il Blue Bird Sigma. La progressione di gioco permette di generare un rapporto di fiducia con i passeggeri, sbloccando così nuovi stili visivi, potenziamenti e perk passivi per personalizzare la propria flotta. L'esperienza può essere affrontata in solitaria o attraverso una modalità cooperativa online fino a quattro giocatori, permettendo a un intero team di coordinarsi su diverse rotte simultaneamente per ottimizzare i servizi della città ospite.