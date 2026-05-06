Xbox mode debutta su Windows 11: l'esperienza console arriva su PC

L'ecosistema del gaming su PC riceve un aggiornamento fondamentale con il debutto di Xbox mode, un'esperienza ispirata alle console che inizia a essere distribuita gradualmente sui dispositivi Windows 11. Questa nuova modalità, presentata da Jason Ronald e Ian LeGrow di Microsoft, mira a eliminare le distrazioni e a mettere i titoli della libreria in primo piano, offrendo un'interfaccia a schermo intero ottimizzata per l'uso con il controller. Che si tratti di un potente desktop, di un laptop o di un dispositivo portatile Windows, Xbox mode semplifica l'accesso ai giochi rendendo la transizione tra il lavoro e il tempo libero più fluida che mai.

Il cuore di questa innovazione risiede nella capacità di offrire un ambiente di gioco semplificato che raggruppa non solo l'intero catalogo di Xbox Game Pass, ma anche i titoli installati tramite i principali store digitali per PC. I giocatori potranno navigare tra i propri contenuti con la stessa facilità con cui si muovono sui menu di una console, mantenendo però la flessibilità e l'apertura tipiche del mondo PC. Sarà infatti possibile passare istantaneamente tra l'interfaccia Xbox e il desktop di Windows 11, garantendo un controllo totale sul dispositivo. Questa evoluzione è il frutto di un lungo lavoro di ascolto dei feedback degli utenti, iniziato con i primi test sui dispositivi portatili e ora esteso a tutta la gamma di hardware compatibile.

Per ottenere Xbox mode, i giocatori dovranno assicurarsi che il proprio PC sia configurato per ricevere gli ultimi aggiornamenti di Windows. Una volta che la funzione sarà disponibile nel proprio mercato di riferimento, si potrà attivare direttamente dalle impostazioni di sistema, trasformando istantaneamente il computer in una postazione da gioco di classe mondiale. Microsoft ha ribadito che questo è solo un altro passo verso un'esperienza di gioco coerente attraverso tutti gli schermi, continuando a evolvere la piattaforma Windows per incontrare i bisogni dei videogiocatori ovunque essi scelgano di giocare. Il rilascio avverrà in modo progressivo nelle prossime settimane, assicurando stabilità e prestazioni elevate per tutti gli utenti.